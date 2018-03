Cambridge Analytica verder in problemen na uitspraken ex-directeur over centrale rol in internetcampagne Trump

Cambridge Analytica ligt van alle kanten onder vuur sinds een klokkenluider onthulde dat het bedrijf bij zijn werk voor politieke campagnes gebruik maakte van tientallen miljoenen op slinkse wijze verkregen profielen Facebook-gebruikers. Die had het overgenomen van Aleksandr Kogan, een Russisch-Amerikaanse wetenschapper die de gegevens had verzameld voor onderzoek, maar die vervolgens doorverkocht.



In de undercoveropnamen van Channel 4 was te zien hoe Nix en Mark Turnbull, de tweede man van het bedrijf, opschepten over hun rol bij de verkiezingscampagne voor Trump. Nix vertelde dat hij Trump vele malen had ontmoet, terwijl Turnbull vertelde hoe het bedrijf achter de campagne tegen 'Crooked Hillary' zat. 'Wij stoppen die informatie in de bloedcirculatie van het internet en kijken dan toe hoe het steeds groter wordt. Het sijpelt door in de hele online gemeenschap, zonder dat er een naam op staat, het valt niet te traceren.'



Nix en Turnbull vertelden ook dat zij voor het verspreiden van de negatieve campagneboodschappen gebruik maakten van zogenaamde 'Super PACs', politieke actiecomité's die onbeperkt veel geld kunnen steken in reclame voor hun favoriete kandidaat. Daarmee begaven zij zich op gevaarlijk terrein: het is in de Verenigde Staten verboden dat dergelijke Super PACs hun activiteiten coördineren met de campagnestaf.