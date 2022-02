Californië beschuldigt Tesla van rassenscheiding in fabriek

De Tesla-fabriek in Fermont. Beeld AFP

Tesla waarschuwde eerder deze week al voor een mogelijke rechtszaak vanwege nieuwe bevindingen van het California Department of Fair Employment and Housing (DFEH). Directeur Kevin Fish van het agentschap meldt in de aanklacht dat zwarte arbeiders in de fabriek regelmatig werden geconfronteerd met diep beledigende racistische opmerkingen en racistische grappen door collega’s en managers in Tesla’s fabriek in Fermont.

Het DFEH stelt bewijs te hebben gevonden dat de fabriek een raciaal gescheiden werkplek is, waar zwarte arbeiders worden gediscrimineerd bij het toewijzen van banen, beloning en promotie. ‘De feiten in deze zaak spreken voor zich’, zei Fish, die aangaf dat het bureau honderden klachten heeft ontvangen van werknemers in de fabriek.

Voorafgaand aan de aanklacht heeft Tesla een verklaring uitgegeven waarin staat dat het bedrijf ‘tegen alle vormen van discriminatie en intimidatie is’, en dat het zich inzet om ‘een werkplek te bieden die veilig, respectvol, eerlijk en inclusief is’.