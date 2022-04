Busfabrikant Ebusco sluit monsterdeal met Deutsche Bahn

Een bus in wording in de assemblagehal van Ebusco in Deurne. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het zou de grootste bestelling van elektrische bussen ooit zijn in Europa, zegt Rob Stevens, woordvoerder van Ebusco. Het bedrijf verwacht dat Deutsche Bahn tot maximaal 800 bussen gaat bestellen. De bussen van Ebusco, die gemiddeld zo’n half miljoen euro kosten, rijden al door meerdere landen in Europa.

De deal zou een uitkomst zijn voor de busfabrikant, die tijdens de coronapandemie minder bestellingen kreeg en kampte met forse logistieke problemen. Ook had het bedrijf last van hogere transportkosten, sommige onderdelen moesten per vliegtuig worden vervoerd in plaats van over zee. Vorig jaar maakte het bedrijf bijna 27 miljoen euro verlies, terwijl in 2020 nog een winst van krap 17 miljoen euro werd geboekt. De omzet daalde vorig jaar van 100 naar 24 miljoen euro.

Sterke omzetgroei

Topman Peter Bijvelds verwacht dit jaar een sterke omzetgroei, al hangt dat volgens hem deels af van hoe de oorlog in Oekraïne de toeleveringsketen gaat beïnvloeden. ‘Het is heel moeilijk om te voorspellen of onze leveringsketens intact blijven’, zegt Stevens. Volgens hem waren er vóór de oorlog in Oekraïne al tekorten in de industrie, van onder meer grondstoffen en chips.

Om aan de verwachte groei te voldoen, wil Ebusco zijn productiecapaciteit in Deurne dit jaar opschroeven tot 500 bussen. Ook wil het bedrijf een extra productielocatie gaan leasen in Frankrijk. Vorig jaar oktober ging Ebusco naar de Amsterdamse beurs, waar het bedrijf 300 miljoen euro ophaalde.