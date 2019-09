Buschauffeurs uit Spanje vullen de gaten op lijn 300

De Spaanse buschauffeurs Rabir El Foutoun Mkouka (links) en Eduardo Grau Garcia bij een bus van R-net, waarmee ze een klein halfjaar tussen Amsterdam en Haarlem reden om de gaten in het zomerrooster bij Connexxion ‘dicht te rijden'. Beeld Katja Poelwijk

Amsterdammers zijn het inmiddels gewend. Dat personeel hun in het Engels antwoordt, als ze in de kroeg of op het terras een biertje bestellen. Maar ze keken vreemd op toen ze de afgelopen maanden aan boord van de streekbus stapten en de man achter het stuur gebroken Nederlands en Engels hoorden praten. Soms klonk er zelfs Spaans, Portugees, Italiaans, Frans of Marokkaans. Die vreemde tongen waren te danken aan een experiment van het vervoersbedrijf Connexxion.

‘We hebben een pilot gedraaid om te zien of we met buitenlandse chauffeurs de schommelingen in het beschikbare aantal busbestuurders in de zomerperiode konden opvangen’, zegt Rick de Vries, regiomarketeer voor Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek van Connexxion. ‘Het is wel bijzonder’, signaleert Damaris Beems, woordvoerder van Consolid, een in chauffeurs gespecialiseerd detacheringsbedrijf. ‘We haalden chauffeurs uit Spanje zodat onze Nederlandse chauffeurs op vakantie in Spanje konden.’

Op 1 oktober komt het experiment ten einde. Rabir El Foutoun Mkouka (42) en Eduardo Grau Garcia (44) zijn twee van de Spaanse invalkrachten die vanaf april op lijn 300 van R-net reden. Een derde chauffeur die uit Spanje was overgekomen moest al weer snel afhaken vanwege een sterfgeval, de vierde tijdelijke kracht was een Portugees. Als het aan Consolid ligt, blijven de mannen voor Connexxion rijden.

Graan voor Visch

El Foutoun Mkouka en Grau Garcia reageerden op een oproep voor een tijdelijke baan voor 24 chauffeurs voor ‘de bus in Amsterdam en Schiphol’. Vereisten waren een rijbewijs type D, beheersing van de Engelse taal op niveau B, een afgeronde middelbare schoolopleiding en minstens een jaar ervaring in dezelfde functie. In maart legden ze in Valencia een examen af. Een maand later reden ze met hun rode bussen langs haltes met namen als Spaarne Gasthuis, Graan voor Visch, Oranjebaan en Holterbergerweg. Waarom ze de enige vier waren, is niet bekend. Een Spaans bureau verzorgde de werving.

Toen Connexxion het voornemen aankondigde om invalkrachten elders uit Europa te halen, klonk er kritische geluiden uit de ondernemingsraad van Connexxion en van de vakbonden. Brigitta Paas, bestuurder Toer en Streekvervoer van de FNV, heeft er nog steeds geen hoge pet van op. ‘Het is een stunt. Het toont voor mij aan dat je als bedrijf je zaken niet op orde hebt.’

Volgens Paas zijn er genoeg mensen in Nederland die als chauffeur aan de slag willen. ‘Maar ze kunnen alleen maar tijdelijke contracten krijgen, voor maximaal 28 uur, terwijl ze wel 24 uur per dag, zeven dagen in de week worden geacht beschikbaar te zijn. Dan kun je er geen baan naast hebben en mis je inkomen.’ De FNV-bestuurder wil Connexxion niet als kwade pier aanwijzen. ‘De schuld ligt ook bij de overheid, die het openbaar vervoer alleen maar zo goedkoop mogelijk wil uitbesteden.’

Connexxion gaat de proef nu evalueren, maar de tijdelijke hulpen noemen die al geslaagd. ‘Het is niet anders dan in Spanje met de bus rijden’, zegt Grau Garcia. ‘Het werk is hetzelfde.’ En de taal? Kost dat geen moeite? ‘Op lijn 300 kunnen mensen bij vier deuren in- en uitstappen. Dus je hebt niet zoveel gesprekken met passagiers’, valt El Foutoun Mkouka hem bij. ‘De meeste mensen hebben er geen moeite mee dat je de taal niet spreekt, en in het Engels antwoordt.’ Buitenlandse toeristen die op Schiphol instappen vinden het prachtig dat de chauffeur hun taal spreekt, zegt de Marokkaan van geboorte, die vijf talen spreekt.

Voor de liefde

Van een cultuurshock hadden de Spanjaarden geen last. Grau Garcia bracht rond zijn twintigste een paar weken hier door. El Foutoun Mkouka kwam na omzwervingen in Spanje, Italië en Engeland in 2017 voor de liefde naar Nederland. De Spanjaard woonde twee jaar in Utrecht, waar hij de Nederlandse taal leerde en bij de Hema werkte. El Foutoun Mkouka zag de advertentie voor Connexxion toen hij begin dit jaar even was teruggekeerd in Spanje.

Het prettige aan Nederland, zeggen de twee, is dat alles zo goed geregeld is. ‘De cao beslaat hier wel driehonderd pagina’s’, grapt Grau Garcia. ‘In Spanje maar twee velletjes.’ Hij en El Foutoun Mkouka gingen samen naar de TT Assen en verheugen zich al op de Formule 1-races op Zandvoort, volgend jaar. Of ze die gaan zien, hangt vooral af van de vraag of ze een woning krijgen. ‘Daar hebben we hulp bij nodig’, zeggen de chauffeurs. ‘Het is een catch-22’, zegt Beems van Consolid. ‘Je hebt een inkomen nodig om een huurcontract te kunnen afsluiten. En een huurcontract om te mogen werken hier. Maar wij gaan daar samen met Connexxion en een huurbaas wel uitkomen.’

Overigens, het weer in Nederland, viel dat de chauffeurs uit Spanje niet tegen? El Foutoun Mkouka moet lachen om die vraag: ‘In Engeland was het veel erger.’