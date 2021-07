Bus, tram, watertaxi, deelbakfiets: in Rotterdam zitten ze straks allemaal in één app

De deelnemers aan de universele reis-app bijeen op het Willemsplein, waar tram 7 en de watertaxi elkaar ontmoeten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het klinkt als de magische ring uit de trilogie van J.R.R. Tolkien: one app to rule them all. Nu nog hebben Rotterdammers een aparte toepassing nodig voor het openbaar vervoer, apart eentje voor elk merk deelfiets, deelscooter en deelauto en een apart programmaatje voor de watertaxi. Maar aan het eind van het jaar kunnen ze met één app op hun smartphone een reis plannen, boeken en betalen – met wat voor en hoeveel soorten vervoer ze ook van A naar B willen.

Maandag werd op het Willemsplein, waar tram 7 en de watertaxi elkaar ontmoeten, het startschot gegeven voor een campagne die de Rotterdammer warm moet maken voor deze nieuwe vorm van vervoersgemak.

‘Je kunt al in onze app zien of er een deelscooter staat of een deelauto als je met de tram, metro of bus je bestemming hebt bereikt’, zegt Maurice Unck, directeur van de Rotterdamse stads- en streekvervoerder RET. Nu kan die deelfiets al foetsie zijn tegen de tijd de reiziger arriveert. Unck: ‘Maar straks kun je terwijl je nog onderweg bent in de RET-app die fiets al reserveren.’

Er wordt nu druk gebouwd aan een platform, een computersysteem waaraan elk voervoerbedrijf zijn aanbod en, in het geval van RET, zijn dienstregeling kan toevoegen. Daarna kan elke aanbieder een app maken die ook laat zien hoe de reiziger met alle vervoermiddelen zijn weg kan vervolgen.

Rotterdam loopt daarmee voorop bij een ontwikkeling die met het acroniem MaaS is getooid: mobility as a service. De gemeente ziet de ‘ver-apping’ van het vervoer als een middel om te voorkomen dat de stad dichtslibt met auto’s.

‘Tot 2040 komen er veertigduizend woningen in de regio bij, al snel honderdduizend mensen die vervoer nodig hebben’, zegt Judith Bokhove, de wethouder die verantwoordelijk is voor mobiliteit. Als die niet allemaal een eigen auto voor de deur willen hebben, scheelt dat de gemeente veel planologische hoofdbrekens. ‘Dan hou je plek over.’

Rotterdam heeft om die reden de bedrijven die deelauto’s, -scooters en -fietsers aanbieden de laatste jaren ruim baan gegeven. Dat leidde vier jaar geleden nog wel eens tot ongerief bij inwoners die hun nek braken over achteloos achtergelaten leenscooters en huurfietsen die de officiële fietsenstallingen verstopten.

‘Er zijn nog maar weinig klachten’, zegt Bokhove. De wethouder staat open voor de komst van nog meer gedeelde vormen van vervoer. ‘Het is leuk dat aanbieders en de huidige gebruikers enthousiast zijn. Maar je wilt ook draagvlak hebben onder de rest van de Rotterdammers.’

Inmiddels staan verspreid over de stad meer dan vijfduizend (elektrische) fietsen, bakfietsen, scooters en deelauto’s van de zeven bedrijven die aan het initiatief meedoen, naast RET en de Watertaxi.

Vorig jaar maakte RET al een samenwerking bekend met Check, felyx, GO Sharing (e-scooters) en Donkey Republic (fietsen en e-bikes). De uitbraak van het coronavirus heeft de ontwikkeling een zetje gegeven, zeggen betrokkenen.

De leegloop van bus, tram en metro door de lockdowns en het advies om het openbaar vervoer te mijden leidde tot meer belangstelling voor deelauto’s en deelscooters. Die interesse wil de branche nu verzilveren door het gebruik ervan te versimpelen. De laatste maanden hebben ook Watertaxi, Lime (fietsen), Baqme (elektrische bakfietsen) en MyWheels (auto’s) zich aangesloten.

Voor het openbaar vervoer is het samenwerken met potentiële concurrenten niet zonder risico, waarschuwde Henk Meurs, bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vorig jaar in het vakblad OV Magazine. ‘Deelfiets- of deelautogebruik gaat ten koste van het huidige trein- en busgebruik. Op kortere termijn pakt mobility as a service reizigers af van het ov.’

Vervoerbedrijven kampen nog met een teruggang in het aantal reizigers als gevolg van de coronacrisis. 35 tot 40 procent van de reizigers is (nog) niet teruggekeerd in trein, tram, bus en metro. Een deel van de wegblijvers is vermoedelijk (weer) in de auto gestapt, constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Het aantal met de auto afgelegde kilometers bleek vorig jaar slechts licht te zijn gedaald.

‘Als ik nu in Google een route plan, krijgt ik als eerste optie de auto voorgeschoteld’, zegt wethouder Bokhove. ‘Dat is hopelijk over tien jaar anders.’

