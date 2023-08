Bunq-baas dwingt verlaging van boete af, aandeelhouders Foot Locker nemen de benen

Nederland Amsterdam 27 februari 2019.HvA / De Balie masterclass seizoen 7 aflevering 3.Ali Niknam / CEO Bung.Foto: Jan Boeve Beeld ANP / Jan Boeve

Winnaar: Ali Niknam, oprichter en bestuurder van online bank Bunq

De belangrijkste overwinning op De Nederlandsche Bank boekte Ali Niknam (41) al vorig jaar. Maar deze week pakte hij nog even door.

In oktober oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) dat de door Niknam opgerichte onlinebank Bunq best kunstmatige intelligentie mag inzetten om de risico’s op witwassen te controleren. Het was een uitspraak waar Niknam niet alleen zelf plezier van had, maar ook de sector die hij met zijn onorthodoxe bank juist opschudden. Bijna alle banken klagen al jaren over de duizenden goed opgeleide mensen die zij moeten inhuren om te controleren of er via hun rekeningen geen verdachte transacties plaatsvinden. Dat kan beter en efficiënter met kunstmatige intelligentie, is hun mening. Maar DNB zei steevast ‘nee’.

Geen van de grote jongens wilde ruzie met de toezichthouder op de banken. Maar Ali Niknam, die volgens een psychologische test beschikt over een ‘bevelhebber-persoonlijkheid’, zit niet zo in elkaar. Hij bouwde een algoritme dat op basis van honderden datapunten transacties monitort, kreeg een boete van DNB, vocht die aan bij het CBB, en won. Al stelde het CBB ook dat het algoritme van Bunq niet perfect functioneerde.

DNB verlaagde daarna de boete van 875 duizend naar 375 duizend euro. Maar dat vond Niknam nog steeds te veel. Daar kun je dan je schouders over ophalen, maar zo zit hij niet in elkaar. Hij stapte naar de rechter en had wederom succes: DNB moet de boete verlagen naar 130 duizend euro, luidde het vonnis deze week.

Verliezer: Mary Dillon, bestuursvoorzitter van Foot Locker

Dat fast en fashion tegenwoordig nauw verweven zijn, werd deze week weer eens bevestigd in een zinnetje van het ANP over de kwakkelende Amerikaanse sportschoenenketen Foot Locker. ‘De vorig jaar aangetreden topvrouw Mary Dillon probeert al tijden maatregelen te nemen’, schreef het persbureau.

Ja, een jaar is best lang als je werkzaam bent in de schoenenbranche. Toen Dillon (61) vorig jaar aantrad, ging het aandeel van Foot Locker hard omhoog. Na eerder succes als baas van een cosmeticabedrijf en hoofd marketing van McDonald’s waren de verwachtingen hooggespannen. Aanvankelijk leek het lekker te gaan.

Na het opheffen van de lockdowns trokken consumenten wereldwijd naar het winkelcentrum om nieuwe schoenen te kopen voor school of werk. Maar sinds de inflatie stijgt, bezuinigen met name veel Amerikanen op hun sneakers. Het leidde in maart tot een winstwaarschuwing en een koersdaling van 30 procent.

Dillon antwoordde met een strategie die ze de naam ‘Lace up’ gaf. Ze trekt de veters aan zodat het vijftig jaar oude bedrijf weer een tijdje kan doorhobbelen. Minder rendabele winkels worden gesloten, en goedlopende juist uitgebreid. Verder wil ze de ‘innerlijke sneakerfanaat’ van veel meer klanten aanwakkeren en hen verleiden om vaker sportschoenen aan te trekken.

In financiële media verschijnt Dillon sindsdien graag met hippe sportschoenen om er vol gloed over vertellen. Maar na wederom tegenvallende omzetcijfers deze week, was het antwoord van aandeelhouders helder: ‘Zolang klanten jou voorbijlopen, nemen wij de benen.’ De koers daalde opnieuw met 30 procent.