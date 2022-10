Bunq-baas Ali Niknam: de ceo voor wie geen tegenstander te groot is

Ali Niknam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In het Bunq-kantoor vlakbij station Amsterdam Sloterdijk zijn de vergaderzalen vernoemd naar uitblinkers zoals Neil Armstrong, Michael Jordan en Muhammad Ali. ‘Dat spreekt tot de verbeelding’, zei ceo Ali Niknam (40) eerder dit jaar tegen Vlaamse zakenkrant De Tijd. Het moet het personeel inspireren. ‘We zijn een kleine club die het opneemt tegen de groten, een beetje VVV Gouda tegen Manchester United. Dan moet je wel extra je best doen.’

De onlinebank, een van de kleinste spelers op de markt, neemt het niet alleen op tegen de traditionele grootbanken, maar stapte onlangs in de ring met De Nederlandsche Bank (DNB). Zo vocht Bunq de afgelopen maanden een robbertje uit met de toezichthouder over de invulling van zijn poortwachtersfunctie. Een juridische strijd die dinsdag in het voordeel van Bunq is beslecht.

Volgens de analysemethode van DNB moeten banken onder meer vragen voorleggen aan nieuwe klanten om witwasrisico’s in kaart te brengen. Onzinnig, vertelt Niknam aan de Volkskrant. ‘Niemand gaat bij een meerkeuzevraag invullen dat hij een rekening opent voor terreurfinanciering.’

Gevoelige nederlaag

Bunq koos in plaats daarvan voor een lerend systeem, dat met kunstmatige intelligentie bepaalt welke klanten of transacties verdacht zijn. Waarom volgde Niknam niet braafjes de voorschriften van DNB, zoals alle andere banken? ‘Het is als commerciële instelling vrijwel altijd beter om te buigen voor de wensen van een allesoverheersende, allesomvattende, almachtige toezichthouder', zegt hij. ‘Maar dat weigerden wij. Wij schatten dat onze aanpak tweeënhalf keer zo effectief is als het model van DNB.’

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de manier waarop Bunq screent in lijn is met de wet, een gevoelige nederlaag voor DNB. David kegelde Goliath omver. Tot tevredenheid van Niknam. ‘Rechtbanken zijn normaal gezien heel terughoudend in het ter verantwoording roepen van DNB, omdat ze er van uitgaan dat die een gewogen afweging maakt. Maar er zitten bij DNB veel academische mensen zonder enige praktijkervaring. Ze verzinnen vaak dingen die op papier interessant klinken, maar die in de werkelijkheid kant noch wal raken.’

Na de uitspraak kreeg hij de hele middag felicitatie-appjes, zegt Niknam. ‘Van bankbestuurders, auditors, mensen op compliance-afdelingen, zelfs van medewerkers van DNB.’

Unicornfluisteraar

Hij kan dus bonje maken, maar dat is iets anders dan bonje blijven maken. Daarom heeft hij al jaren geen contact meer met zijn vader, vertelde de ondernemer in 2017 tegen de Volkskrant. ‘We hadden veel ruzie. Met dezelfde rationaliteit die ik overal voor gebruik, dacht ik: stel dat hij mijn buurjongen was of een schoolvriendje, zou ik dan nog contact met hem willen hebben? Het antwoord was nee.’

Op zijn zevende, in 1989, kwam de familie-Niknam naar Nederland, waar Ali in Gouda het gymnasium deed. Daarvoor was hij geboren in Canada en opgegroeid in Iran, dat verwikkeld was in een oorlog met Irak. ‘Ik weet hoe het is om naar een schuilkelder te moeten rennen, hoe geweerschoten klinken en een raketinslag’, zei Niknam daarover in Het Parool.

Op zijn zestiende begon hij met zijn eerste zaak, een online computerwinkeltje. Na zijn studie computerwetenschappen in Delft richtte Niknam het webhostingbedrijf TransIP op, dat sinds de fusie met het Belgische Combell in 2019 verder gaat onder de naam Team.blue. Het is een zogeheten unicorn, het koosnaampje voor bedrijven met een geschatte waarde van meer dan een miljard euro.

Zakenblad Quote gaf Niknam de bijnaam ‘unicornfluisteraar’ omdat hij al drie keer mee aan de wieg stond van een miljardenbedrijf. Naast TransIP en Bunq (dat een geschatte waarde heeft van 1,6 miljard euro) is dat datacenterfirma DCG (al bereikte die de begeerde eenhoornstatus nadat Niknam zijn aandelen al had verkocht).

Harde jongen

‘Bunq is om dezelfde reden begonnen als TransIP: omdat ik veel dingen zag die beter kunnen’, vertelde Niknam over de bank die hij leidt. ‘Daarbij vond ik het van maatschappelijk belang dat er eens een andere wind ging waaien bij de banken.’ Na drieënhalf jaar van vergunningprocedures, en eindeloze gesprekken met toezichthouders was ‘smartphonebank’ Bunq in 2015 een feit.

Het was in zekere zin een aanklacht tegen de financiële sector, die Niknam na de kredietcrisis ‘door en door rot’ noemde. ‘We gaan geen geld verdienen met geld’, zei hij destijds tegen Het Financieele Dagblad. ‘Dat is precies de systeemfout waarom het verkeerd is gegaan bij de banken.’ Aanvankelijk bood Bunq alleen betaalrekeningen aan. Leningen verstrekken was uit den boze; een principe dat vorig jaar sneuvelde met de inlijving van de Ierse kredietverstrekker Capitalflow. Bunq gaat intussen steeds meer op een gewone bank lijken. Niknam: ‘Het idealisme staat nog, maar het heeft een andere invulling gekregen.’

Winst maken doet de bank overigens nog altijd niet. In 2021 boekte Bunq een verlies van 13 miljoen euro, een jaar eerder was dat ruim 16 miljoen. Dat kan niet blijven duren, beseft Niknam. ‘Het moet wel een gezond commercieel bedrijf worden, want ik wil bedrijven bouwen, geen goede doelen.’

Aan zijn gedrevenheid zitten ook nadelen. ‘Een mindere kant van Ali is dat hij op zijn weg vooruit soms onredelijk is, en dat hij te veel eist van de mensen om hem heen’, vertelde zijn goede vriend en TransIP-ceo Raymond Kasiman aan het FD. ‘Zakelijk staat hij ook bekend als een harde jongen.’ Niknams motto zou kunnen zijn ‘work hard, play hard’.

Zelf ziet de ondernemer dat onderscheid niet zo. Hij kan zich meer vinden in een beroemde uitspraak van Thomas Edison: ‘Ik heb nog nooit een dag gewerkt. Ik heb alleen maar gespeeld.’