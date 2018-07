Buitenlandse investeerders staan in de rij voor Nederlandse fintechbedrijven door spectaculair succes Adyen

Het spectaculaire succes van Adyen zet ook andere fintechbedrijven vol in de schijnwerpers. Buitenlandse investeerders verdringen zich om geld te stoppen in het volgende Nederlandse start-upwonder.

Adyen maakt elektronische betaling mogelijk. Foto ANP

Het Amsterdamse bedrijf Ohpen, waaraan banken en verzekeraars hun administratieve rompslomp kunnen uitbesteden, spreekt zelfs van een ‘Adyen-effect’. De Amsterdamse betaaldienstverlener trok vorige maand wereldwijde aandacht door bij het beursdebuut in één dag bijna in waarde te verdubbelen. Sindsdien rinkelt ook bij Ohpen de telefoon onophoudelijk. Dat zijn vooral investeerders die polsen of het bedrijf interesse heeft in extra miljoenen, beaamt oprichter en ceo Chris Zadeh.

Ook diverse andere bedrijven uit de sector laten weten dat Adyen helpt Nederland internationaal nog beter op de kaart te zetten. ‘Een aantal jaren geleden was het vrijwel ondenkbaar dat Amerikaanse investeerders geld staken in Europese financiële dienstverleners die niet in de VS actief waren’, zegt Martine Korstanje van Five Degrees, dat zich toelegt op digitaal bankieren. ‘Nu wordt Europa gezien als kraamkamer van nieuwe fintechinitiatieven.’ Hoewel het verband met de Adyen-beursgang moeilijk één op één te leggen is, is zij ervan overtuigd dat dit ‘een boost geeft aan de interesse van investeerders’.

100 miljoen in financiële start-ups

Nederland telt inmiddels meer dan vierhonderd bedrijven die zich met financiële technologie bezighouden, van nieuwe betalingsdiensten tot oplossingen voor de verouderde IT-systemen van banken. Het grootste deel is gevestigd in Amsterdam. Dat geldt als een van de belangrijkste Europese centra op dit terrein. Jaarlijks wordt er zo’n 100 miljoen euro in financiële start-ups gepompt, schat Don Ginsel van Holland Fintech.

Hoewel de bedrijven over het algemeen geen gebrek hebben aan geld, kan de groeiende belangstelling van investeerders toch een extra duw in de rug zijn. Jonge ondernemingen kunnen op die manier tegen gunstigere voorwaarden kapitaal aantrekken. ‘Hoe meer interesse, hoe harder investeerders tegen elkaar opboksen’, stelt Nick Bortot van Bux, dat klanten laat beleggen via hun smartphone.

Ginsel van Holland Fintech ziet nog een extra voordeel. ‘Tien jaar geleden kwam het in Nederland eigenlijk niet voor dat een beginnend bedrijf meer dan 30 miljoen euro ophaalde. Dat is de laatste tijd echt veranderd, met dank aan de komst van internationaal gerenommeerde investeerders.’