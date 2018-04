Bugatti zegt de snelste te hebben, maar durft race met Koenigsegg niet aan

Vermoedelijk. Luis in de pels is de piepkleine Zweedse fabrikant Koenigsegg. Het is niet de eerste keer dat de Zweden Bugatti vernederen. Toen de Fransen trots meldden dat de Chiron in 42 seconden van nul naar 400 kilometer per uur en weer naar nul was gegaan, flikte Koenigsegg enkele weken later hetzelfde kunstje met zijn Agera RS. Alleen deed deze auto er slechts 36 seconden over. De Zweed bleek ook nog eens een top te hebben van 447 kilometer per uur en verbrak daarmee het record van de Veyron.



Zeer pijnlijk voor het luxemerk. In thuishaven Molsheim wordt vermoedelijk knarsetandend gewerkt aan revanche. Ingenieurs hebben al kostbare trucs uitgehaald om het gewicht van de Chiron omlaag te brengen. Zo werden onder meer de metalen ruitenwissers vervangen door exemplaren van koolstofvezel. Gewichtsbesparing: een goede kilogram. Prijs: omgerekend 107 duizend euro per wisser. Of deze gewichtsbesparingen genoeg zijn, is de vraag. Maar dat kan topman Winkelmann weinig schelen. Hij is immers niet geïnteresseerd in de topsnelheid van zijn auto.