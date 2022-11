Budget Energie rekent creatief met saldering, Consumentenbond loopt inkomsten mis

Winnaar: Caroline Princen, ceo Budget Energie

Caroline Princen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Consumentenbond gooide Budget Energie deze week uit hun energievergelijker. Straf voor het vierde energiebedrijf van Nederland, omdat het de opbrengst van zonnepanelen nog altijd op maandbasis verrekent. De bond noemt dat ‘onrechtmatig’ en roept andere vergelijkingssites op Budget Energie ook te boycotten.

Alleen: dat doen de concurrenten dus niet. Integendeel. ‘Budget is voor klanten zonder zonnepanelen juist gunstig’, zegt Ben Woldring van Gaslicht.com. Kortom: Caroline Princen van Budget Energie is het stoutste meisje van de klas, en boert daar goed mee.

Deze kwestie draait om de ‘salderingsregeling’ waarbij zonnestroom die klanten aan het net leveren wordt afgetrokken van de stroom die zij afnemen. Bijna alle energiebedrijven saldeerden altijd op jaarbasis, wat gunstig is voor de panelenbezitter. Zonnestroom leveren ze op zomermiddagen als elektriciteit heel goedkoop of gratis is en ze nemen het af als het donker is en stroom duur. ‘Oneerlijk’, vindt Princen dat. Want klanten zonder panelen subsidiëren dan de klanten met panelen. Dus besloot zij deze zomer, net als enkele andere aanbieders, over te stappen op maandelijks salderen voor klanten met een variabel contract.

Panelenbezitters boos. Energieminister Rob Jetten beloofde ‘snel’ de wet aan te passen, zodat salderen jaarlijks moet. Veel bedrijven wachten daar niet op en salderen alweer op jaarbasis. Budget Energie wacht wel. En dat levert dus veel klanten zonder zonnepanelen op.

Verliezer: Sandrea Molenaar, algemeen directeur Consumentenbond

Sandra Molenaar Beeld ANP

In de salderingsstrijd verliezen vooral de energiebedrijven die nu klanten kwijtraken. Zoals Eneco en Greenchoice. Door de zeer hoge energieprijzen deze zomer zijn hun klanten met variabele contracten de laatste maanden van 2022 heel duur uit. Een deel van die klanten zal dus zeker op zoek zijn naar een gunstiger aanbieder, en Budget is een van de die aanbieders.

Budget berekent variabele klanten namelijk elke maand een nieuw tarief. Daardoor haalde het bedrijf deze zomer het nieuws toen de energieprijzen door het dak gingen. Voorschotten gingen soms met honderden euro’s per maand omhoog. Nu de gasprijs alweer enkele maanden gestaag zakt, krijgen klanten van andere aanbieders nog hoge tarieven terwijl je bij Budget al profiteert van de lagere prijzen. Zeker klanten van ‘dure aanbieders’ zullen dus verleid worden om naar Budget over te stappen. En nu vergelijkingssites vooral klanten zonder zonnepanelen aanleveren, blijft de concurrentie van Budget dus met ‘dure’ klanten met zonnepanelen achter.

Ook de Consumentenbond van directeur Sandra Molenaar lijkt weinig te winnen. De vergelijkingssite van de bond is een goede bron van inkomsten voor de onafhankelijke organisatie, die loopt dus de commissie mis van Budget Energie. Dat geld zal verdwijnen naar andere vergelijkingssites. Als maandelijks salderen inderdaad ‘onrechtmatig’ is, had de bond beter naar de rechter kunnen stappen.