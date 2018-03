Brussel onder voorwaarden akkoord met overname van Duits chemiebedrijf Bayer door Monsanto

Milieuorganisaties hebben flink campagne gevoerd tegen de deal, die al in september 2016 werd aangekondigd

Om goedkeuring te krijgen, hebben Bayer en Monsanto voorgesteld voor meer dan 6 miljard euro aan bezittingen af te stoten, hoofdzakelijk aan het Duitse chemiebedrijf BASF. Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) worden daarmee de zorgen over concurrentie volledig weggenomen. Het gaat onder meer om activiteiten rond zaden en pesticiden en onderzoeksfaciliteiten van Bayer. De commissie is voorstander van een verkoop aan BASF. Pas als het onderzoek naar die verkoop is afgerond, kunnen Bayer en Monsanto hun deal sluiten. 'Ons besluit garandeert dat er effectieve concurrentie en innovatie in zaden, pesticiden en landbouwmarkten blijft, ook na deze fusie', verklaarde Vestager in een toelichting.



Of de overname nu ook echt doorgaat, is nog de vraag. De Amerikaanse concurrentiewaakhonden, die ook toestemming moeten geven, zijn niet tevreden met de voorstellen van beide bedrijven, meldde persbureau Bloomberg vorige week.