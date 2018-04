Britse visser kan straks meer vis vangen, maar is bij harde Brexit toch slechter af

Symbolische betekenis

Het blijven toch vooral de Britten die de meeste pijn gaan voelen. Europa is nu nog goed voor 75 procent van de Britse visexport; andersom bedraagt de export vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk 7 procent (en 13 procent voor Nederland). De Britten zullen alternatieve afzetmarkten moeten vinden in vooral Azië en Afrika, en zullen meer uit Azië importeren.



De bijdrage van de sector aan de Britse economie is gering, maar 'de bevrijding van de visserij' heeft voor de voorstanders van een Brexit een grote symbolische betekenis. Vorig jaar dankte de regering al een verdrag uit 1964 af dat vijf Europese landen (waaronder Nederland) toegang gaf tot de visgronden binnen de 12-mijls-zone rond het Verenigd Koninkrijk.



'We nemen het heft weer in eigen hand', zei minister van Milieu Michael Gove bij die gelegenheid. Londen wilde in de aanloop naar de onderhandelingen over de voorwaarden van de scheiding met Europa zijn spierballen laten zien, zo werd in Brussel geconstateerd.



De Europese vissers halen evenwel maar 10 duizend ton vis uit de Britse 12-mijls-zone, ter waarde van 19 miljoen euro, tegen 708 duizend ton door hun Britse collega's (volgens cijfers uit 2015). Groter zal de impact voor Europese vissers zijn als de Britten ook hun 200-mijls-zone op slot gooien.