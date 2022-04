Britse sancties tegen steenrijke Russische eigenaar van jachtbouwer Heesen

Het jacht Galactica, gebouwd door Heesen, in Harlingen. Beeld ANP / AS Media

Alekperov heeft zijn werf in diverse schillen verpakt. Heesen is eigendom van het Cypriotische Morcell Ltd. Dat is eigendom van een andere Cypriotisch bv, Vela Investments Ltd. Dat is eigendom van Verona Trust, in het Britse belastingparadijs Guernsey. Die Verona Trust is in handen van de familie Alekperov.

Naast eigenaar van de werf is Alekperov ook een grootafnemer van de jachten die er worden gebouwd. Zijn laatste aankoop, de Galactica, werd in januari met veel gepuzzel (door de hoge waterstanden paste het maar net onder de bruggen door) naar Harlingen gevaren. Daar maakte het afgelopen week een proefvaart.

Dat gebeurt onder nauw toezicht van de kustwacht en douane – want ook al zijn aan Alekperov geen Europese sancties opgelegd, het jacht is wel een luxe product en mag dus aan geen enkele Rus worden geleverd.

‘Aan de ketting’

Deze week maakte de douane bekend nog eens zes aan Russen gelieerde vaartuigen bij Nederlandse werven ‘aan de ketting’ te hebben gelegd. In totaal zijn dat er nu twintig onder toezicht gesteld. Daarvan zijn er veertien in aanbouw, twee in opslag en vier in onderhoud. Negen vaartuigen zijn tussen de 8,5 en 30 meter lang, negen tussen de 30 en 100 meter en twee zijn groter dan 100 meter.

Lang niet al die jachten zijn bestemd voor Russen die ook op de sanctielijsten staan. Sterker: dat zijn er tot dusver maar twee, en dat zijn de kleintjes: twee boten van 8,5 meter met een gezamenlijke waarde van ongeveer 1 miljoen euro. Volgens de douane zijn dit ‘bijboten’ van een superjacht en zijn ze voor onderhoud in Nederland. Ze liggen inmiddels opgeslagen op een binnenlocatie van een werf.

Dit zijn de enige vaartuigen die tot dusver bevroren zijn, wat betekent dat er niets mee mag gebeuren. Aan de andere achttien (die dus wel voor Russen bestemd zijn, maar niet voor Russen die op de Europese sanctielijst staan) mag nog wel worden gewerkt; die mogen alleen niet worden uitgevoerd.

Abramovitjs

Naar drie daarvan loopt nog wel onderzoek. Eén verdacht schip is de Aquamarine, in 2021 door Heesen verkocht aan Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj. Dat werd op de dag dat de oorlog begon overgedragen aan zijn vriend en rechterhand David Davidovitsj. Abramovitsj valt wel onder de sanctiewetgeving, Davidovitsj niet. Het jacht is nu in onderhoud bij Damen, in Vlissingen.

De douane zegt inmiddels alle relevante jachtwerven en het grootste deel van de relevante handelaren te hebben bezocht.