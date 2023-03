Britse rente opnieuw omhoog na onverwacht gestegen inflatie

Mede door een tekort aan groente en fruit in de supermarktschappen steeg de inflatie afgelopen maand naar 10,4 procent. Beeld AP

Het was een lastige beslissing voor ‘de Oude Dame aan Threadneedle Street’, zoals de bijnaam van de Bank of England luidt, omdat de bankwereld in fragiele staat verkeert na de teloorgang van de Silicon Valley Bank en de redding van Credit Suisse. Eerder hadden ook de collega’s van de Amerikaanse Fed de rente met een kwart procentpunt doen stijgen.

De verhoging wordt noodzakelijk geacht na onverwacht nieuws van het inflatiefront. Nadat de inflatie enkele maanden aan het dalen was, bleek de geldontwaarding afgelopen maand opeens te zijn gestegen naar 10,4 procent. Dat komt met name door een tekort aan groente en fruit in de supermarktschappen. Deze tekorten hebben vooral te maken met een slechte oogst in Zuid-Europa en de harde prijsafspraken die Britse supermarkten hebben met leveranciers van tomaten en komkommers.

De stijging is een slechte tijding voor Britse huiseigenaren, zeker voor hen bij wie de hypotheekrente variabel is of de afgesproken rente komende tijd verloopt. In het Verenigd Koninkrijk kan de rente op een hypotheek maximaal vijf jaar worden vastgelegd, anders dan in Nederland. Hierdoor zijn Britse huizenbezitters kwetsbaarder voor rentestijgingen.

Voorlopig de laatste

De verwachting is dat dit voorlopig de laatste verhoging is. Voornaamste oorzaak van de aanhoudend hoge inflatie is de nawee van het drukken van miljarden ponden tijdens de twee lange coronalockdowns, een periode waarin er weinig economische activiteit was.

Het monetaire beleid is niet onomstreden. Volgens critici kijkt de bank te veel naar stijgingen van de prijzen in de winkels en niet naar de lonen die achterblijven. De prijsverhogingen worden ook wel ‘greedflation’ genoemd, ‘hebzuchtflatie’. Bovendien is de vraag of rente wel het juiste middel om de huidige inflatie, die eerder incidenteel dan structureel lijkt te zijn, te bestrijden. ‘De bank moet streven naar financiële stabiliteit en niet meer schade veroorzaken door inflatie met de verkeerde middelen te bestrijden,’ aldus Fran Boait van Positive Money, een campagnegroep die strijdt voor een eerlijker verdeling van de welvaart.