Britse regering gaat ervan uit dat Nederland slag om Unilever wint, meldt Financial Times

Afgeschafte dividendbelasting

De afgelopen maanden heeft het Nederlandse kabinet een intensieve lobby gevoerd om Unilever te behouden voor Nederland. Mede hierom wordt de dividendbelasting afgeschaft. Die maatregel kost de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro. Volgens critici is dat veel te veel geld voor de ruim 900 banen die gemoeid zijn met het Rotterdamse hoofdkantoor. Het ministerie van Economische Zaken weigerde woensdag commentaar te geven op de speculaties. Opmerkelijk genoeg was premier Rutte diezelfde dag hoogstpersoonlijk aanwezig in Londen. Hij was op bezoek bij zijn Britse ambtsgenoot Theresa May, om te spreken over de Brexit.



Unilever geldt als de op één na belangrijkste Nederlandse multinational, na Shell. De nettowinst liep in 2017 op naar 6,5 miljard euro, bijna een miljard meer dan het jaar daarvoor. Wereldwijd heeft het bedrijf achter merken als Dove, Knorr en Magnum 169 duizend mensen in dienst. Slechts een fractie daarvan werkt in Nederland. Een deel van die ruim 3.000 banen verdwijnt bovendien door de verkoop van de Unox-fabriek in Oss en de margarine- en pindakaasproductie in Rotterdam.