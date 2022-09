Britse pond in vrije val, nieuwe regering zet imago van Conservatieven op het spel

Presentatie van een nieuw biljet van 20 pond, in 2019. Beeld Leon Neal / Getty

Dertig jaar na Zwarte Woensdag – de septemberdag in 1992 waarop het pond uit het Europees Wisselkoersmechanisme (de embryo-euro) werd gespeculeerd – kregen de Britten te maken met Zwarte Vrijdag. En een Zwarte Maandag. De belastingverlagingen van omgerekend 50 miljard euro die de nieuwe minister van Financiën Kwasi Kwarteng vrijdag bekend heeft gemaakt, hebben voor een val van het pond gezorgd. Nadat een onverstoorbare Kwarteng zondag had beloofd dat er begin komend jaar nog meer belastingverlagingen aankomen, bereikte de munt een historisch dieptepunt.

Terwijl de rest van de wereld zich lijkt af te keren van het neoliberalisme, besloot de Britse regering dit economische beleid een nieuw leven in te blazen, compleet met de trickledownfilosofie. Dat is het uit de jaren tachtig stammende idee dat wanneer de rijken rijker worden, de rest van de bevolking mee profiteert. En zo werd het hoogste belastingtarief van 45 procent geschrapt, kunnen mensen die meer dan een ton verdienen weer profiteren van de belastingvrije voet, en maken de hoogste inkomens voortaan weer aanspraak op kinderbijslag. Wie gaat dat allemaal betalen, luidde meteen de vraag.

Als een verrassing kwam dit niet. Op dit neo-thatcheriaanse beleid hadden de leden van de Conservatieve Partij Liz Truss tot partijleider, en daarmee premier, gekozen. Dat de partij een macro-economische gok neemt is duidelijk, helemaal omdat deze gift aan de rijken niet gepaard gaat met bezuinigingen. Bovendien zit de staat al diep in de schulden door de financiële steunpakketten tijdens de lockdowns en zal de overheidsschuld komende tijd nog verder oplopen nu de regering miljarden uittrekt voor het compenseren van torenhoge energierekeningen.

Casinobegroting

Het lenen van geld is de gammele basis van het fiscale cadeau. De oppositie sprak van een casinobegroting en sprak de vrees uit dat het gat tussen rijk en arm verder zal groeien. Vernietigender was het oordeel van de financiële markten, die hun vertrouwen opzegden in het pond en daarmee de Britse economie. The Sunday Times meldde dat een groep hedgefondseigenaren die Truss heeft gesteund, volop heeft gespeculeerd op een koersval van het pond. Maandagochtend was sprake van herstel, maar in de loop van de middag zakte het pond weer verder weg.

Paniek en ongeloof zijn de voornaamste emoties in de financiële wereld. Economen riepen de Bank of England op snel in te grijpen middels een nieuwe renteverhoging. Een oud-topman van de centrale bank beweerde dat de Britse staat niet genoeg vreemde valuta bezit om volop ponden te kopen. Investeerders vroegen zich af of in Londen een ‘einde-ter-tijdensekte’ aan de macht was gekomen. Een analist van AvaTrade vergeleek het land zelfs met een opkomende economie. De positie van de net aangetreden Truss kan in gevaar komen als het pond in waarde onder de dollar duikt. Of wanneer de inflatie de pan uit rijst.

Leven wordt duurder

De koersval van het pond betekent dat de kosten van het Britse levensonderhoud stijgen, temeer omdat geïmporteerde goederen duurder worden. Mensen met een variabele hypotheekrente kunnen in de problemen komen als de rente weer omhooggaat. Het voordeel dat gepaard gaat met de verlaging van het fiscale basistarief naar 19 procent, zal snel ongedaan worden gemaakt. Oud-minister van Financiën Rishi Sunak, die de race om het partijleiderschap verloor, heeft afgelopen maanden voorspeld wat er nu gebeurt. Premier Truss blijft optimistisch en zegt dat dat de Britse economie ‘world-beating’ gaat worden.

Ondanks de valutacrisis van 1992 staat de Conservatieve Partij van oudsher bekend als de beste hoeder van de economie, maar dat imago dreigt er nu aan te gaan. Op het Labour-congres, dat zaterdag voor het eerst opende met het zingen van het volkslied God Save the King, wordt met een combinatie van verbazing en nauwelijks verhulde vreugde gekeken naar de manier waarop de Conservatieven zich in de economische nesten werken. Truss en Kwarteng zijn evenwel niet van plan om de ingeslagen koers te wijzigen. God Save the Pound, lijkt nu het credo te zijn.