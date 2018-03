Britse media: Unilever hakt knoop door en kiest voor hoofdkantoor in Rotterdam

Unilever zou de keuze vorig jaar al maken, maar stelde het besluit eind vorig jaar uit vanwege de 'politieke turbulentie' in Groot-Brittannië en Nederland, vanwege respectievelijk de Brexit en de dividendbelasting. Topman Paul Polman relativeerde in de Financial Times voor de aanstaande verliezer destijds alvast het belang van het hoofdkantoor. Dat zou 'very marginal' worden: klein en slank en met weinig arbeidsplaatsen. Maar die arbeidsplaatsen zijn wel hoogwaardig, terwijl er los van het prestige ook een strategisch belang is: de besluiten over de wereldwijde gang van zaken worden op het hoofdkantoor genomen.



Voor de Britse premier Theresa May is het dan ook een klap als Unilever het hoofdkantoor inderdaad in Nederland vestigt. Ook als de Brits-Nederlandse multinational aangeeft dat de Brexit geen rol heeft gespeeld en dat er weinig tot geen Britse banen verloren gaan, zullen de critici gehakt proberen te maken van May (en de Brexit), als een van de grootste multinationals het Verenigd Koninkrijk (juridisch) verlaat.