Britse investeerder Melrose doet vijandig bod op moederbedrijf van Fokker

Melrose beloofde woensdag zich niet alleen langdurig te zullen inzetten voor GKN zelf, maar voor de hele Britse economie. De luchtvaarttak (waartoe Fokker behoort) wordt de komende vijf jaar niet verkocht, belooft Melrose. Er zal ook niet gereorganiseerd worden. De Britse politiek maakt zich zorgen over de overnamepoging. De regering eiste eerder garanties dat GKN in het Verenigd Koninkrijk blijft, vanwege de opdrachten die de luchtvaarttak voor defensie uitvoert. Daarop beloofde Melrose het hoofdkantoor van GKN de komende vijf jaar binnen de landsgrenzen te houden.



Donderdag beslissen de aandeelhouders van GKN of ze op het vijandige bod van Melrose ingaan. Vakbond FNV volgt het gevecht met zorgen. Melrose bezit meer bedrijven in Nederland, zoals Brush HMA in Ridderkerk. Melrose wil die fabriek sluiten en de productie naar Tsjechi√ę verplaatsen, zo werd onlangs bekend. Daarbij gaan 166 banen verloren. De FNV maakt zich zorgen over Fokker als Melrose GKN in handen krijgt.