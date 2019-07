Britse centrale bank, The Old Lady, is 325 jaar geworden (maar waar blijft de vrouwelijke bankbaas?)

Waardepapier van de Bank of England dat is aangemerkt als een vervalsing. Beeld Expositie Bank of England

Wie het museum van de Bank of Engeland betreedt wordt niet alleen verwelkomd door een stijlvol geklede bewaker, een receptioniste en drie strenge beveiligingsbeambten, maar ook door grote portretten van koning Willem III van Oranje en zijn vrouw, koningin Maria II. Een portret van de voormalige stadhouder die in 1688 de Engelse kroon had veroverd en zes jaar later de bank oprichtte is tevens het eerste van de tentoongestelde objecten in een speciale expositie waarmee de Engelse centrale bank haar 325ste verjaardag viert.

Met 2,5 meter dikke muren en een reputatie van degelijkheid is het niet verwonderlijk dat Safe as the Bank of England een gezegde is. Tot in de jaren zestig liepen er bewakers met berenmutsen rond. Hun geweren staan nu in de vitrines. In de geschiedenis is het een keer voorgekomen dat een indringer de kluizen wist te bereiken waar 400 duizend goudstaven liggen, elk dertien kilo zwaar zoals een expositiebezoeker proefondervindelijk te weten kan komen. Het ging om een rioolcontroleur die in 1836 per ongeluk in ‘de kelder van 100 miljard pond’ was geraakt. Hij meldde dit ‘lek’ en kreeg een onderscheiding.

Wat de expositie helaas vergeet te memoreren is de ‘Hollandse’ achtergrond van de Old Lady of Threadneedle Street. Om de oorlogen tegen de Fransen zonder toestemming van het dwarsliggende parlement te financieren had de koning besloten om een Engelse versie van de Amsterdamsche Wisselbank op te zetten, in de wetenschap dat deze bank het geheim van de Hollandse welvaart was. Zijn Bank of England werd, zo schrijft Peter Brusse in zijn recente boek over de Anglo-Nederlandse geschiedenis, het symbool van de omslag naar de Britse wereldmacht.

Alan Turing

Te zien zijn de eerste bankbiljetten, die begin 18de eeuw uitgegeven werden aan Elizabeth Head, een investeerder in de bank. In die tijd werden biljetten nog stuk voor stuk door de bankgouverneur ondertekend. Tegenwoordig zijn briefjes van vijf, tien en twintig ook een manier om grootheden uit ’s lands geschiedenis te eren. Eerder deze week maakte de Bank of Engeland nog bekend dat Alan Turing, de codekraker en vader van de computer, op deze manier eerherstel krijgt, dit nadat hem het leven als homoseksueel in de jaren vijftig onmogelijk was gemaakt.

Met een borstbeeld wordt de man vereerd aan wie het degelijke imago grotendeels te danken is. Montagu Norman was tussen 1920 en 1944 de gouverneur, een tijd waarin deze baron het monetaire systeem door depressie en oorlog wist te loodsen. Ruim aandacht is er voor de rol van vrouwen in de bankgeschiedenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de eerste vrouwelijke portiers aangesteld en in de Tweede stonden vrouwen op het dak, op de uitkijk voor Duits gevaar. Uit 1961 stamt een brochure met de veelbelovende titel The Bank of England: a career for women.

Bijna zeven decennia later wacht The Old Lady nog steeds op de eerste vrouwelijke gouverneur.