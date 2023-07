Britse banken berispt door minister van Financiën in rel over vrijheid van meningsuiting

Nigel Farage op het Conservative Political Action Conference (CPAC) in Maryland, VS. Beeld Getty

Afgelopen week maakte Farage bekend gemaakt dat de Yorkshire Building Society, een spaar- en hypotheekbank met drie miljoen klanten, zijn rekening had gesloten ‘zonder opgaaf van reden’. De voormalige leider van UKIP en The Brexit Party voegde eraan toe dat het voor hem onmogelijk bleek te zijn om spaargeld bij andere banken onder te brengen. Hij beweerde dat dit ‘de revanche was voor Brexit’ en dat hij mogelijk moet emigreren als hij nergens meer kan bankieren. Het was voor hem reden om contact op te nemen met een bewindsman op Financiën. Volgens Britse media zou minister Jeremy Hunt ‘diep bezorgd’ zijn.

De Yorkshire Building Group heeft laten weten dat het nooit rekeningen sluit van klanten vanwege hun denkbeelden, maar alleen ‘de moeilijke beslissing neemt om een spaarrekening te sluiten als een klant onbeleefd, beledigend of gewelddadig is, of zich bezondigt aan discriminatie’. The Times meldde dat deze bank ook een rekening had gesloten van een gepensioneerde priester, die had geklaagd nadat de bank op sociale media steun had uitgesproken voor lhbti’ers en de Pride-­maand.

Een afgevaardigde van Labour suggereerde in het parlement dat Farage in bancaire problemen zit omdat hij een half miljoen pond heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden bij de Russische staatszender RT Today. Farage noemde de aantijging ‘leugenachtig’. Twee voormalige afgevaardigden van The Brexit Party claimen iets soortgelijks te hebben meegemaakt na de Europese verkiezingen van 2019. Het zou gaan om ervaringen bij de MetroBank en Nationwide Building Society.