Brits begrotingstekort bereikt recordhoogte

Tevens gaat veel geld op aan het betalen van rente over haar schulden. Deze schulden zijn flink gestegen door de coronasteun van naar schatting 450 miljard euro tijdens de lockdowns.

Het begrotingstekort bedraagt nu momenteel 31 miljard euro, wat volgens de Britse rekenmeesters van de Office for National Statistics bijna een verdrievoudiging is vergeleken met een jaar eerder. Het tekort is veel groter dan waar economen vanuit gingen. Tweederde van het geld dat de Britse overheid maandelijks leent, bijna twintig miljard euro, gaat op aan het betalen van rente. Dat is meer dan de begroting van het departement van Binnenlandse Zaken.

Het Verenigd Koninkrijk kampt al tijden met grote economische problemen en de Bank of England vreest nog steeds een recessie. Deze problemen hebben tal van oorzaken, zoals de lockdownkosten, de oorlog in de Oekraïne, politieke instabiliteit, Brexit en de chronisch lage arbeidsproductiviteit. Ook de vele stakingen, met name in de publieke sector, deze winter doen de economie geen goed. De inflatie ligt net boven de tien procent, maar is dalende. De werkloosheid blijft laag.

De regering van Rishi Sunak is aan het bezuinigen en wil vooralsnog niet aan belastingverlagingen. Volgens de Conservatieve premier zijn partijgenoten die nu roepen om lagere belastingen ‘idioten’. Hoe slecht de Britse economie er nu voorstaat is deze week gebleken uit het nieuws dat meer dan de helft van de bevolking meer van de staat ontvangt dan inbrengt. De afhankelijkheid wordt gezien als een nawee van de coronalockdowns toen de staat uiterst gul was bij het verlenen van steun.

De Britse staatsschuld bedraagt nu 2.83 biljoen euro, 99.5 procent van het Bruto Nationaal Product. Dat is het hoogste niveau sinds begin jaren zestig.