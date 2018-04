Brigitte heeft een waslijst aan taken. Is haar salaris een beetje karig?

Dilemma

Als Brigitte (57) kijkt naar haar waslijst aan taken, vindt zij haar salaris een beetje karig. Zij werkt nu bijna tien jaar als 'manager algemene zaken' in de geestelijke gezondheidszorg, bij een instelling waar kinderen en jeugd met psychische problemen worden geholpen.



Brigitte is verantwoordelijk voor de productie en financiën van twee behandellocaties. Zij neemt personeel aan en regelt 'allerlei facilitaire zaken'. Zij is eindverantwoordelijk voor een budget van 3 miljoen euro per jaar en geeft leiding aan omgerekend dertig voltijdmedewerkers, van wie de meesten hooggeschoold zijn.



Haar salaris is 4.300 euro bruto per maand.