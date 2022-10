Brengt rentestijging de pensioenfondsen van de regen in de drup?

Tot nu toe leek de rentestijging een godsgeschenk te zijn voor gepensioneerden. Eindelijk konden de pensioenuitkeringen worden verhoogd na jaren van stilstand. De roemruchte indexatie kwam weer in beeld, want de uitkeringen zijn gekoppeld aan de toekomstige renteverwachtingen. Dat de pensioenfondsen door de rentestijging inteerden op het kapitaal – de waarde van aandelen, obligaties en vastgoed daalde – maakte weinig uit. Daarvan hebben ze genoeg.

Maar nu klinken toch alarmbellen. Woensdag riep De Nederlandsche Bank de Nederlandse fondsen zelfs op om hun portefeuilles te inventariseren, zo meldde nota bene de Britse krant Financial Times. Mogelijk moeten ze meer contanten aanhouden, of andere bezittingen die heel snel in cash kunnen worden omgezet, zodat ze niet in liquiditeitsproblemen raken.

Margin call

Dat gebeurde eerder al in Groot-Brittannië, nadat de nieuwe premier Liz Truss met een plan kwam om 45 miljard pond extra uit te geven zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. Het hele bedrag zou moeten worden geleend, waardoor de rente op staatsleningen in dat land omhoog schoot van 3 tot 4,5 procent. Omdat ze zich met zogenoemde renteruilcontracten (swaps) hadden afgedekt voor een daling van de rente, kwamen ze in acute financieringsproblemen.

De tegenpartij eiste bijstortingen – een zogenoemde margin call – omdat die posities verliesgevend werden. Om daaraan te voldoen moesten ze obligaties verkopen. Maar dat is niet zo gemakkelijk omdat ze hun geld via externe vermogensbeheerders (Blackrock, State Street) hebben belegd. Ze kunnen daar niet bijkomen. In dat opzicht is het vergelijkbaar met iemand die een huis met grote overwaarde heeft, maar niet snel daarvan een auto kan kopen.

En omdat Britse pensioenfondsen alleen in obligaties van het eigen land mogen beleggen, leidde dat tot een enorm aanbod van staatsobligaties, een koersdaling en snellere stijging van de rente. Dat betekende nog meer verkopen. De fondsen raakten in een spiraal van steeds verder oplopende verliezen.

Stresstest

APG, beheerder van het vermogen van twee van de vijf grootste Nederlandse fondsen (ABP en Bouw) ziet enige parallellen met Nederland, waar fondsen ook het risico van dalende rentes afdekken met deze swaps. En ook zij hebben veel van hun beleggingen uitbesteed. En ook hier stijgt de rente snel.

Maar er zijn ook verschillen. Nederlandse pensioenfondsen dekken een kleiner deel van het renterisico af. Daarbij komt dat de Nederlandse pensioenfondsen niet alleen beleggen in Nederlandse staatsobligaties. Ze hebben ook die van andere eurolanden. Omdat de markt voor euro-obligaties veel groter is dan voor pond-obligaties, zal hun verkoop minder invloed hebben op de koers. Niettemin past APG de stresstesten aan. Kunnen ze snel genoeg middelen vrijmaken als er bijgestort moet worden, als onderpand voor de swaps? En kunnen ze anders snel genoeg geld lenen bij banken om aan deze middelen te komen op de zogenoemde repo-markt, waar voor korte tijd geld wordt uitgeleend in ruil voor een onderpand in staatsobligaties? Vooral dat laatste is een probleem.

De rentestijging is een godsgeschenk voor de pensioenfondsen. Maar the devil is in the detail.