Brengen 5G-netwerken voor sneller mobiel internet vliegtuigen in gevaar?

In de Boeing 787 Dreamliner worden radiohoogtemeters gebruikt om te bepalen wanneer en hoe hard het automatisch remsysteem bij de landing mag ingrijpen. Mogelijk worden die door 5G beïnvloed. Beeld ANP

Problemen rond de uitrol van 5G-netwerken voor sneller mobiel internet schoppen in de Verenigde Staten al wekenlang de luchtvaart in de war. Piloten mogen bij slecht zicht niet landen op sommige vliegvelden, omdat hoogtemeters in hun vliegtuigen door signalen van 5G-zendmasten van de wijs kunnen worden gebracht.

Toen de kwestie begin dit jaar in de VS de kop opstak, was de eerste reactie van de overheid, KLM en Schiphol dat er geen risico was voor de veiligheid van vliegtuigen. In Nederland speelt het probleem niet, zegt het Agentschap Telecom, omdat net als in de rest van Europa een grotere buffer is aangehouden tussen de frequenties die radiohoogtemeters en 5G-zenders gebruiken.

Maar de Franse luchtvaartinspectie is daar niet zo zeker van. Die heeft telecombedrijven gevraagd uit voorzorg de zendmasten bij 17 luchthavens uit te zetten en daarnaast bemanningen geïnstrueerd om passagiers te vragen hun mobieltjes uit te zetten, melden Franse kranten.

Beperkt zicht

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA stelt dat ‘gegevens van vliegtuigbouwers nog geen sluitende aanwijzingen geven die tot directe zorgen leiden’. Maar het bureau heeft luchtvaartmaatschappijen tot extra waakzaamheid gemaand bij afwijkingen aan radiohoogtemeters. Het beveelt ook extra trainingen aan waarbij piloten in een vliegsimulator leren hoe ze met onbetrouwbare hoogtemetingen moeten omgaan. Dat is vooral van belang bij het oefenen van landingen bij beperkt zicht.

Ook elders durven de autoriteiten hun hand er niet voor in het vuur te steken dat de luchtvaart niks van 5G-signalen zal merken. De European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), een Europese koepel van telecombureaus, voert een onderzoek uit naar de eventuele invloed van 5G op radiohoogtemeters.

De Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kon maandag nog niet reageren.

Internet of things

Het probleem zit hem in een botsing tussen twee radiotechnologieën waar zo’n honderd jaar tussen gaapt. De een helpt vliegeniers sinds de jaren twintig van de vorige eeuw te bepalen op welke hoogte ze vliegen of hoe ver ze zich van obstakels bevinden. Hoogtemeters sturen radiogolven uit waarvan de weerkaatsing de afstand bepaalt tot de grond of andere objecten. Zo voorkomen ze dat vliegtuigen tegen een berg vliegen of tegen de grond smakken.

De andere radiotechnologie heet 5G en laat bezitters van een mobiele telefoon sinds een jaartje of twee nog sneller kattenfilmpjes van YouTube downloaden. Maar 5G brengt ook de droom van het internet of things dichterbij. Zulke netwerken stellen zelfstandig werkende apparaten in staat om sneller zonder haperingen en met minder energieverbruik grote hoeveelheden data te versturen.

In de VS kwam de bal aan het rollen toen de Amerikaanse luchtvaartinspectie begin november waarschuwde voor 5G-storingen. Dat was een maand voordat de providers hun netwerken wilden ‘aanzetten’.

Snel terugverdienen

Luchtvaartmaatschappijen schreeuwden moord en brand. Ze eisten dat de belbedrijven zouden wachten. Dat zou de luchtvaartinspectie de tijd geven de kwetsbaarheid van elk vliegtuig te controleren. Als compromis werd besloten om de zendmasten in een straal van 3 kilometer rond luchthavens uit te laten.

De telecombranche verwijt de luchtvaart dat die jaren de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden. Belbedrijven hebben op overheidsveilingen 81 miljard dollar betaald voor 5G-frequenties en willen nu snel beginnen om die terug te verdienen.

Luchtvaartexperts stellen dat de telecomtoezichthouder FCC (Federal Communications Commission) verzuimd heeft om bij het vaststellen van de frequenties na te gaan of er geen kans is op storingen. Er kunnen wel degelijk fouten optreden, van radiohoogtemeters die of de verkeerde informatie naar de boordapparatuur sturen of helemaal geen signaal meer oppikken. ‘Ik weet niet of er gevallen zijn waarin we met zekerheid kunnen zeggen dat er absoluut geen storingen optreden’, stelt Seth Frick, een radarspecialist van Honeywell Aerospace, dat radiohoogtemeters levert.

Op verkeerde been

Het grote probleem is niet dat de radiohoogtemeters niet goed meer functioneren, zeggen deskundigen, maar dat een storing automatische systemen van vliegtuigen op het verkeerde been kan zetten en piloten in verwarring kan brengen. Het remsysteem van de Boeing 787 Dreamliner bijvoorbeeld werkt met data uit de radiohoogtemeters.

Inmiddels is 90 procent van de vliegtuigen in de VS weer goedgekeurd. Maar de problemen blijven aanhouden rond kleinere regionale vliegvelden in de VS. Faye Malarkey Black, voorzitter van de Regional Airline Association, zegt tegen de techsite The Verge dat ’53 procent van de regionale vloot’ nog geen of slechts een gedeeltelijke vrijwaring heeft gekregen. Daardoor moeten toestellen sommige luchthavens bij slecht zicht mijden.