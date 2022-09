Breekt nu de rouwperiode voor de Britse economie aan?

Het droop van de symboliek. Terwijl de Britten rouwden over hun koningin en de vergane glorie van het imperium, streefde de economie van de voormalige kolonie India die van Groot-Brittannië voorbij.

Na de VS, China, Japan en Duitsland is India nu de vijfde economie ter wereld. En het is zeker dat India door de Britten niet meer wordt ingehaald. Integendeel, voor 2030 is India ook Japan en Duitsland voorbijgestreefd. Misschien had de wereld een beetje meer aandacht moeten hebben voor de 74ste verjaardag van de Indiase premier Modi die de toekomst inluidt en minder voor het overlijden van Elizabeth die het verleden symboliseerde.

De Indiase economie groeit dit jaar naar schatting met 7 procent na een stagnatie in de coronajaren. Het bbp voor dit jaar komt uit boven de 3,2 biljoen dollar, net iets meer dan het Verenigd Koninkrijk. De Britse economie groeide op jaarbasis in juli slechts met 0,2 procent en economen voorspellen dat een recessie in de laatste twee kwartalen van dit jaar onontkoombaar is.

Niet dat alles perfect is in India. Het land kent nog altijd een hopeloze infrastructuur en enorme armoede. Corruptie is een groot probleem. Maar het heeft wel een jonge beroepsbevolking waarvan het grootste deel Engels spreekt. En het is bezig met de opbouw van een industrie die concurrerend kan worden met die van China. De binnenlandse vraag is goed voor 55 procent van het bbp, terwijl dat in China slechts 40 procent is.

De Engelse premier Liz Truss stelde bij haar aantreden een ‘modern brilliant Britain’ in het vooruitzicht. Eigenlijk is het land net zo ouderwets als maandag tijdens de begrafenis aan de buitenwereld werd getoond. Het teert op tradities uit het verleden. Morgen zal het ruw ontwaken uit het sprookje waar het zich sinds de dood van Elizabeth aan heeft gelaafd.

Ineens keert het besef terug hoe belabberd het echt is gesteld met de economie. De verhalen over de rich and famous die in paleizen mogen wonen, maken weer plaats voor de ellende van de mensen in de achterstandswijken met onbetaalde energierekeningen. De staat zal daarvoor miljarden moeten lenen en ook nog de begrafenisrekening voldoen.

In twee weken tijd is de vorst een man geworden en de premier een vrouw. En net zoals Charles III niet zal kunnen tippen aan de populariteit van zijn moeder, zal premier Truss niet de populariteit van ’s lands nationale clown Boris Johnson kunnen evenaren. Met Brexit heeft het land zich geïsoleerd. De door Johnson in het vooruitzicht gestelde handelsdeals met andere landen zijn niet van de grond gekomen. In het tweede kwartaal van dit jaar nam het handelstekort met twee miljard pond toe tot 27,9 miljard pond (31,8 miljard euro) – het hoogste in de geschiedenis. De koers van het Britse pond is gedaald naar het laagste punt in 37 jaar.

Liz Truss wil het beleid van Johnson voortzetten. Eigenlijk zouden de Britten na het verwerken van de koninklijke kater daar echt om moeten rouwen.