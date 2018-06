Brandbrief ABN Amro-managers: Door de slechte leiding is de bank een makkelijke prooi voor overname

Een groep managers van ABN Amro blijkt in januari bij de toezichthouders van de bank, DNB en AFM, en grootaandeelhouder Financiën te hebben geklaagd over de wijze waarop de top leiding geeft aan de bank. Ze vrezen dat dit de bank zodanig verzwakt dat die een makkelijke prooi wordt voor een overname als de toezichthouders niet in actie komen.

Sinds die brief is er geen verbetering gekomen, melden de managers aan het Financieele Dagblad (FD), die vrijdag berichtte over de brandbrief. Het bestaan ervan wordt door de bank bevestigd. Tegelijk liet de huidige hoogste baas van de bank, Kees van Dijkhuizen, in een eveneens uitgelekte brief aan ABN Amro-medewerkers weten dat hij de zorgen van bankmedewerkers niet deelt. ‘Ik begrijp dat alle veranderingen in relatief korte tijd de nodige reuring en onzekerheid hebben veroorzaakt. Het is voor iedereen wennen.’

Van Dijkhuizen memoreert dat zijn Raad van Bestuur ‘bestaat uit mensen van buiten’ – de briefschrijvers zouden managers zijn die al decennia bij de bank werken. Tegelijk, zo schrijft de ABN Amro-topman, is het ‘senior management’, waaruit de bezorgde briefschrijvers lijken te komen, fors gekrompen. ‘Sommige mensen zijn teleurgesteld, hebben niet de baan gekregen die ze wilden. (…) Ik vind het jammer dat er medewerkers zijn die menen (weer) de media te moeten opzoeken. Dat vind ik uitermate vervelend.’ Wat Van Dijkhuizen betreft, zijn de klachten een echo uit het verleden – ‘een roerige tijd’ – waarin de topman ‘niet wil blijven hangen’.

Foto Lex van Lieshout, ANP

De nog altijd grootste aandeelhouder van ABN Amro, de staat bij monde van minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA), drukt zich in vergelijkbare zin uit. ‘De bank is door een moeilijke periode gegaan en in die periode is de brief verstuurd. Nu heb ik alle vertrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.’ Deze week werd bekend dat de belangrijkste functionaris van die interne toezichthouder Ton de Swaan wordt, ooit directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) en financieel directeur bij ABN Amro. ‘Daar ben ik heel blij mee’, zei Hoekstra vrijdag.

Volgens de bewindsman had ook zijn ministerie ‘een brief’ ontvangen. Het zou dezelfde kunnen zijn geweest die naar de toezichthouders AFM en DNB is gegaan, maar met absolute zekerheid kon Hoekstra dat niet zeggen. ‘Het was een anonieme brief en dat is ingewikkeld: je kunt niets terugschrijven. Het zou gaan om 21 managers, maar ik weet dat niet, ik kan ze niet pinpointen, ik weet niet wie het zijn.’

In de maanden na de verzending van de brandbrief stapte president-commissaris Olga Zoutendijk op. Volgens de briefschrijvers had haar leiderschapsstijl een grote uitwerking op bankwerknemers en de organisatie. ‘Ze heeft geen enkel gevoel voor menselijke verhoudingen en creëert een enorme angstcultuur’, zo schrijven de managers volgens het FD aan de toezichthouders.

Na het vertrek van Zoutendijk verbeterde de situatie niet, aldus de managers. Ze typeren volgens het FD de huidige topman, sinds 1 januari 2017 Van Dijkhuizen, als ‘onzichtbaar’. Ze vinden de richting van de bank onduidelijk en menen dat top en subtop elkaar ‘de tent uitvechten’. Van een strategie is nauwelijks sprake, menen ze.

Dit schreven we eerder over het opstappen van Zoutendijk

Met het onverwachte vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk is er een tumultueus eind gekomen aan een machtsstrijd bij ABN Amro. Na haar benoeming begon de ellende, maar zij is zeker niet de enige schuldige. Lees meer in deze analyse.

Van de vele leerzame lessen die een mens kan trekken uit de affaire bij ABN Amro - bloed in de boardroom, resulterend in het voortijdige vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk – is de interessantste wellicht deze: dat het een teerhartige boel is aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De boys weten niet zo goed raad met een doortastende, ambitieuze vrouw, schreef Sheila Sitalsing in deze column.