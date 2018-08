Bouwers bouwen tegen de klippen op en hebben een omzetstijging van 12 procent, maar kampen met personeelstekort

De bouw beleeft een topjaar. De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2018 met 12 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder en ligt nu bijna 6 procent boven dat van topjaar 2008.

Het aantal vacatures is verder opgelopen, net als het aantal ondernemers dat aangaf last te hebben van personeelstekort. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw deden het goed, met een omzetgroei van 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de bouw van huizen, fabrieken en kantoren was de omzetstijging 13,6 procent, maar werd nog niet het omzetniveau van voor de crisis bereikt.

Lees verder onder de grafiek

De omzet had nog hoger kunnen zijn, als de bouwbedrijven voldoende personeel zouden kunnen vinden. Het aantal openstaande vacatures liep op tot ruim 16 duizend aan het eind van het tweede kwartaal, het hoogste aantal in bijna tien jaar. Veel ondernemers gaven aan dat een tekort aan arbeidskrachten de productie belemmert. Ook een tekort aan bouwmateriaal wordt gezien als een obstakel voor verdere groei.

Dinsdag waarschuwde de vereniging van bouwers NVB dat ze door een tekort aan personeel er niet in slaagt om de afgesproken 75 duizend nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Volgens NVB-voorzitter Nico Rietdijk is er in de afgelopen jaren ‘veel te weinig gebouwd en nu de bouw op gang moet komen, zijn er nauwelijks handjes beschikbaar en rijzen de loonkosten én de prijzen van bouwmaterialen de pan uit’.

Tijdens de crisis sinds 2008 liet de bouw juist veel personeel gaan. Van alle 483 duizend mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er acht jaar later 232 duizend uit de sector verdwenen. Slechts 36 duizend van hen, van bouwvakkers tot managers en administratieve krachten, keerden terug in de sector, toen de bouw aantrok.