Bouwconcern Heijmans neemt A1-project aan van 150 miljoen euro

Snelweg A1 wordt regelmatig vernieuwd en verbreed, zoals hier in 2016. Nu is een traject van 14 kilometer tussen Apeldoorn en Twello aan de beurt om in beide richtingen verbreed te worden. Beeld anp

Bouwconcern Heijmans gaat de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello verbreden. Het project van Rijkswaterstaat gaat het bedrijf circa 150 miljoen euro aan omzet opleveren; hun grootste infrastructurele project in eigen beheer. Het gaat om een stuk snelweg van 14 kilometer dat wordt verbreed naar drie- en vierbaanswegen in beide richtingen.

Het is een opvallend groot project voor een Nederlands bedrijf. Sinds de crisisjaren in de bouw zijn Nederlandse concerns terughoudend bij het aannemen van grote infrastructurele opdrachten. Tijdens de crisis schreven bedrijven gretig in op grote werken in de weg- en waterbouw, wat soms leidde tot verliezen van honderden miljoenen euro’s.

Bouwbedrijf BAM kondigde in augustus vorig jaar aan niet langer mee te bieden op bouwprojecten boven de 150 miljoen euro. Ceo Ruud Joosten zei toen in de Volkskrant dat zijn bedrijf de risico’s niet langer wilde dragen.

Kortere contracten

Ook Heijmans zette de afgelopen jaren minder in op grote projecten. ‘We doen alleen die dingen die we kunnen doen’, zegt woordvoerder Jeroen van den Berk. ‘Je moet je niet vertillen aan een project. Dat hebben we wel geleerd van de Zuidasdok.’ De kosten van het ondergrondse bouwproject langs de Zuidas vielen fors hoger uit en de bouw gaat acht jaar langer duren. Nu zet het bouwbedrijf uit Rosmalen voornamelijk in op onderhoud en projecten met kortere contracten. 20 tot 30 procent zijn grotere projecten.

De terughoudendheid van Nederlandse bouwbedrijven trekt concurrentie uit het buitenland aan. Grotere concerns die wereldwijd actief zijn, kunnen het risico van een faalproject makkelijker dragen. De buitenlandse spelers werken vaak samen met Nederlandse aannemers. Heijmans heeft op dit moment geen bouwprojecten lopen in samenwerking met buitenlandse partijen.

De werkzaamheden aan de A1 beginnen dit jaar nog en zijn naar verwachting in 2025 klaar. Heijmans werkte al eerder aan een verbreding van de A1 tussen Twello en knooppunt Azelo; een project van vergelijkbare omvang dat vorig jaar werd afgerond.