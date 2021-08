Bouwbedrijf BAM profiteert van groeiende vraag naar woningen

Beeld ANP

Over het eerste half jaar boekte BAM een operationele winst – voor aftrek van onder meer belastingen en rente – van 157 miljoen euro, tegenover een verlies van 54 miljoen in dezelfde periode in 2020. De Nederlandse bouw en vastgoed compenseert daarmee de voor BAM tegenvallende inkomsten uit de infrastructuur.

De neerwaartse spiraal is doorbroken, constateert BAM. Vorig jaar ging de BAM Groep met een verlies van 234,5 miljoen euro nog diep gebukt onder de stagnatie in de bouw vanwege covid-19.

Opwaartse trend

De donderdag gepresenteerde halfjaarcijfers illustreren een opwaartse trend in de bouw. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de omzet in de bouw in het tweede kwartaal 9,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Volgens het CBS werden vergunningen afgegeven voor de bouw van 19 duizend woningen, een groei van 25 procent. De grootste groei (14,1 procent) wordt genoteerd door de kleine bouwbedrijven. Bij de grond-, weg- en waterbedrijven blijft de omzet al twee jaar teruglopen.

Naweeën

Toch zijn de naweeën van de coronacrisis nog wel degelijk voelbaar in de bouw, stelt het CBS. Zo is de vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen met 1,6 miljard euro 7 procent lager dan in 2020. De bouwsom voor renovatie van bedrijfspanden nam wel toe met 5 procent.

Ook BAM spreekt in zijn rapportage van ‘covid-19-onzekerheden’ als vertragingen in de toeleveringsketen, onderhandelingen met opdrachtgevers en de afwikkeling van ‘aanzienlijke claims’. Desondanks voorziet BAM over 2021 een verdere groei van de operationele winst met 3,5 procent.

Sterke verbetering

CEO Ruud Joosten spreekt van ‘een sterke verbetering van de operationele prestatie van BAM’. De bedrijfsopbrengsten zijn met 17 procent gestegen. De totale omzet bedroeg in het eerste half jaar 3,6 miljard euro, tegenover iets minder dan 3 miljard in de eerste zes maanden van 2020. Joosten constateert tevens dat de infra-activiteiten van BAM achterblijven door ‘een aanzienlijke kostenoverschrijding bij grote projecten’.

BAM had al eerder de strategische keuze gemaakt om zich niet langer in te schrijven voor grote projecten tegen een vaste aanneemsom in één aanbestedingsfase, aldus Joosten. Met een stabiele orderportefeuille en een ‘groeiende vraag naar betaalbare woningen’ zegt BAM de neergang te hebben omgebogen.