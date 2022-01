Bouw nieuwe woningen in 2021 iets teruggezakt

Woningen in aanbouw in Amsterdam. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Dat blijkt uit de nieuwbouwcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. In totaal werden er 69 duizend nieuwe woningen gebouwd, ongeveer duizend minder dan in 2020, en 2,5 duizend minder dan in 2019. Zuid-Holland kreeg er van alle provincies de meeste woningen bij, ruim dertienduizend. In Flevoland werd relatief het meest nieuw gebouwd: 1,7 procent van de gehele woningvoorraad in de provincie, landelijk was dat 0,9 procent.

Het vorige kabinet had als doelstelling de woningvoorraad jaarlijks te laten groeien met 75 duizend nieuwe woningen, minder dus dan de totale nieuwbouw. Maar naast pure nieuwbouw nam het aantal woningen de laatste jaren ook met ruim tienduizend toe door kantoorgebouwen om te bouwen. Het aantal transformaties wordt later dit jaar door het CBS becijferd. In 2020 liep het cijfer iets terug, maar niets wijst erop dat transformaties plots zijn stilgevallen.

Optelsom

De gehele woningvoorraad is bovendien een optelsom, waarin verder nog sloop en het splitsen van bestaande woningen wordt meegeteld. Die som leert volgens het CBS dat er in 2021 ongeveer 77 duizend nieuwe woningen zijn bijgekomen. In juni passeerde het totaal aantal woningen in Nederland de grens van acht miljoen.

De cijfers wijzen ook uit dat een volgend kabinet nog een behoorlijke klus heeft om de doelstelling van jaarlijks honderdduizend nieuwe woningen te halen. Dat hoopt het kabinet te bereiken door flink in te zetten op meer transformatie, de bouw tijdelijke woning en het afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.