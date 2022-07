Botenbouwer Kooiman heeft de stroom mee, botenbezitter Usmanov tegen

Rinus Kooiman (l)

Winnaar: Rinus Kooiman, directeur bij scheepsbouwer Kooiman uit Zwijndrecht

De vele ‘superjachten’ die in Nederland op de helling staan, zijn regelmatig voer voor fijne krantenberichtjes met dito plaatjes. Zeker sinds enige afnemers van de drijvende paleizen op sanctielijsten zijn gezet, staan de scheepsbouwers weer flink in de belangstelling. Maar liefst veertien schepen van aan Rusland gelinkte eigenaars werden in Nederland aan de ketting gelegd. Even een tegenslagje, zogezegd.

Maar als superjachten iets minder letterlijk wordt opgevat, is er nog altijd veel spectaculairs te vertellen over de Nederlandse botenbouwers. Deze week bijvoorbeeld bij familiebedrijf Kooiman in Zwijndrecht, waar Rinus Kooiman de directeur is. Het bedrijf ondertekende eerste een contract voor twee water-injecterende baggerschepen bij Van Oord. En bijna gelijktijdig sleepte het ook de opdracht binnen om, samen met Wageningse scheepsarchitect Van Oossanen, de volgende generatie ‘onbemande oppervlakteschepen’ te bouwen voor bodemonderzoeker Fugro.

Die zogenoemde Blue Prism-schepen worden zo ontworpen dat ze zowel in kustgebieden als ver op zee de bodem in kaart kunnen brengen. Een boot zonder bemanning heeft als voordeel dat zij veiliger is en minder CO2 uitstoot, stellen Fugro en de bootbouwer trots in het persbericht. Het doel is de vloot met Blue Prism-schepen snel te laten groeien. Want door klimaatverandering is er grote honger naar kennis van de zeebodem: om windmolenparken te bouwen maar ook om kusten te versterken tegen stormen en wassend water. Op de website van Kooiman wemelt het dan ook van de vacatures.

Usmanov met Poetin. Beeld REUTERS

Verliezer: Alisher Usmanov, metaalmagnaat

Waar de ene ondernemer geld krijgt om bootjes onbemand de zee op te sturen, krijgt een andere het zelfs niet voor elkaar om zijn schip bemand te laten uitvaren.

Begin april werd in Duitsland het 156 meter lange jacht Dilbar van oligarch Alisher Usmanov aan de ketting gelegd. In kilo’s gemeten het grootste superjacht ter wereld.

De van oorsprong Oezbeekse Usmanov vergaarde zijn kapitaal - geschat op bijna 20 miljard euro - in de metaalhandel na de val van de Sovjetunie. Succes dat hij volgens de Europese Commissie zeker dankt aan zijn status als ‘een van Poetins favoriete oligarchen’. Dus belandde Usmanov in februari direct op de sanctielijst. En zijn 600 miljoen euro kostende schip Dilbar aan de ketting. Al duurde dat nog even omdat het schip op naam van Usmanovs zussen was gezet, die inmiddels ook op de sanctielijst staan.

Waar veel andere oligarchen zich in stilzwijgen hullen over hun plek op de sanctielijst, situatie koos Usmanov een andere aanpak: hij vecht het aan bij het Europees gerechtshof. Maar die tactiek heeft vooralsnog weinig succes. Onlangs kreeg hij nul op het rekest met zijn verzoek om een ‘voorlopige opschorting’ van de sancties.

Dilbar blijft deze zomer dus gewoon in Hamburg maar dat wil nog niet zeggen dat Usmanov zijn zomer nu maar kamperend bij de boer moet doorbrengen. Vlak na de bekendmaking van de sancties ging een iets kleiner aan hem gelinkt schip - de 112 meter strekkende Alayia - er rap vandoor richting de Malediven en verdween kort van de radar. Het schip is nu weer opgedoken in Europa en zou op naam staan van de Indiase staalmiljardair Lakshmi Mittal. Die heeft vast nog wel een van de negen hutten voor Usmanov beschikbaar.