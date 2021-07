Boodschappen duurder door kostenstijgingen

Consumenten kunnen binnenkort een hogere rekening verwachten voor de dagelijkse boodschappen. Beeld ANP

Producten in de supermarkten hadden door de hogere inkoopkosten eigenlijk al eerder een prijsstijging moeten ondergaan. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd vanwege de concurrentie onder supermarkten: zij proberen consumenten aan te trekken met de voordeligste prijzen. Omdat supermarkten in coronatijd hun omzet zagen groeien, hebben ze tot nu toe de hogere kosten kunnen opvangen zonder prijsstijgingen voor klanten. Volgens analisten zal dit op lange termijn niet economisch haalbaar blijven.



Sterke ontwikkeling vraag, achterblijvend aanbod

Thijs Geijer, Sectoreconoom Food bij ING, legt uit dat grondstoffen op de wereldmarkt duurder zijn door toegenomen vraag uit China en tegenvallende oogsten van bijvoorbeeld sojabonen in Zuid-Amerika. ‘Er is sprake van een sterke ontwikkeling van de vraag en een achterblijvend aanbod’, zegt Geijer. De heropening van de economie door versoepelingen draagt ook bij aan een grotere vraag. ‘In de afgelopen periode zijn ook de horeca weer heropend, dat brengt nieuwe vraag met zich mee.’

Consumenten hoeven daardoor niet op korte termijn al prijsstijgingen te verwachten. ‘Aan het begin van de keten is een stijging grondstofprijzen, de grondstof moet door een aantal schakels. Boeren, handel, verwerkingsindustrie, levensmiddelenfabrikanten, en dan pas de supermarkten. Het is een geleidelijk proces.’ Ook zijn supermarkten om concurrentieredenen huiverig om prijsstijgingen door te geven. ‘Ze willen niet dat klant naar concurrent overstapt die een scherpere prijs hanteert.’

Een woordvoerder van Jumbo, bevestigt dit. ‘Wij werken in een heel competitieve markt. We kunnen prijzen dan niet zomaar verhogen, want daarmee prijzen we ons uit de markt. En daarnaast hanteert Jumbo de laagsteprijsgarantie.’ Ook Vomar is nog niet van plan om binnenkort prijsverhogingen door te voeren.