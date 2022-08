Bol.com toch nog niet naar de beurs vanwege moeilijke aandelenmarkt voor webshops

Pakketten worden gesorteerd voor verzending in het distributiecentrum van Bol.com. Beeld Sem van der Wal / ANP

Het oorspronkelijke plan was om Bol.com in de tweede helft van dit jaar naar de Amsterdamse beurs te brengen om geld op te halen voor meer investeringen in de webwinkel. Dit zou de grootste beursgang op het Damrak van het jaar zijn. Maar het bedrijf vreest dat het niet het bedrag krijgt waar het op rekende, doordat de omstandigheden op de aandelenmarkt zijn verslechterd. ‘Voor techbedrijven is het beursklimaat niet gunstig’, zei ceo Frans Muller woensdag tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

De gouden tijd die webshops beleefden tijdens de coronacrisis, is voorbij nu fysieke winkels weer open zijn. De sterke inflatie en het lage consumentenvertrouwen maken webwinkels nog minder aantrekkelijk als belegging. Investeerders betwijfelen of grote webwinkels hun investeringen kunnen terugverdienen. De koersen van andere webwinkels zijn de afgelopen tijd dan ook gedaald. Muller: ‘Dit is niet het moment om een deel van je bedrijf naar de beurs te brengen, dan krijg je niet de goede waardering.’

Slechte marktomstandigheden

Vanwege de verslechterende marktomstandigheden stelde webwinkel Coolblue in 2021 al een geplande beursgang uit. De verkoop van Bol.com daalde met 2,1 procent ten opzichte van vorig jaar, vooral omdat de webwinkel toen veel verkocht vanwege de coronacrisis. Daarom wil Ahold wachten tot de omstandigheden gunstiger zijn, voordat het aandelen van Bol.com uitgeeft.

Wanneer dat moment zich aandient, is niet duidelijk. ‘We staan niet onder druk, de beursgang is niet van tafel’, zegt Muller. ‘Maar uitstel is nu de juiste beslissing.’ Dat betekent dat het bedrijf voorlopig ook minder zal investeren in de webwinkel dan voorzien. Muller: ‘We gaan het over meerdere jaren uitspreiden.’

Verder had Ahold Delhaize, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, een prima tweede kwartaal. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten stegen de omzet en het marktaandeel, vooral door de hogere prijzen en de gunstige koers van de dollar. In totaal verkocht Ahold Delhaize voor ruim 21,4 miljard euro aan producten, wat gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten 6,4 procent meer is dan een jaar eerder. ‘Een groot deel daarvan is te verklaren door de inflatie’, zegt Muller.

Weinig speelruimte

In november kondigde Ahold al een kostenreductie aan van 850 miljoen euro. Daar komt de komende drie jaar een besparingsprogramma van 250 tot 300 miljoen euro bovenop. Muller: ‘Op die manier kunnen we onze hogere kosten zoveel mogelijk zelf absorberen en niet doorberekenen. We hebben als marktleider met onze 7.500 winkels een bufferrol tussen leverancier en consument om de prijzen zo laag mogelijk te houden.’

De winstmarge van 4,1 procent biedt weinig speelruimte, aldus Muller. Hij spreekt van ‘stevige onderhandelingen’ met de leveranciers, waardoor de prijzen van de boodschappen niet met de huidige 10 procent inflatie zijn gestegen. Muller: ‘De huishoudens staan onder druk. We weigeren prijsverhogingen door te voeren die niet realistisch zijn. Dan worden het harde gesprekken, want we gaan die strijd niet voeren over de rug van de consument.’

Ahold botste eerder frontaal met Nestlé over de prijsverhogingen, waardoor de potten Nutella tijdelijk uit de schappen bij dochteronderneming Albert Heijn verdwenen. En wie volgens Ahold te veel kosten doorberekent, wacht volgens Muller hetzelfde lot. ‘We kunnen met onze huismerken precies vergelijken wat realistisch is, en wat niet.’

‘Pure onzin’

Uit onderzoek van GfK, dat de prijzen van producten in meerdere supermarkten bijhoudt, blijkt dat de consument gemiddeld 18,5 procent meer kwijt is aan boodschappen dan elf maanden geleden. Omgerekend ongeveer 1.500 euro. Maar er zijn grote verschillen, zegt Muller. ‘Vooral Aziatische producten als diepvriesgarnalen zijn in prijs gestegen, omdat zeecontainers duurder werden.’

Is er een grens aan wat de consument accepteert? Albert Heijn ziet de klant nog niet massaal wegrennen naar de goedkopere ‘discount’-supermarkten. Muller: ‘Klanten stemmen met hun voeten, ze weten ons nog steeds te vinden. Onze winkels bieden ruimte voor elke portemonnee.’

De inflatie heeft de resultaten van Ahold Delhaize ook versterkt, erkende Muller. Toch bestrijdt hij de kritiek van vakbond FNV dat het concern zou verdienen aan de ‘koopkrachtcrisis’. Muller: ‘Die uitspraak irriteert me. De claim dat we extra kosten doorrekenen om onze winstgevendheid te vergroten, is niet alleen pure onzin, maar ook in strijd met onze normen en waarden. Zo zijn we niet.’