Bol.com neemt fietskoerier Cycloon over, wil CO2-uitstoot naar nul in 2025

Een fietskoerier van Cycloon. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Toen Marieke Snoek veertien jaar geleden nog fietskoerier was, dacht ze niet meteen aan een samenwerking met Bol.com, de grootste speler in de e-commerce. Dinsdag maakte directeur Snoek namens het idealistische fietskoeriersbedrijf Cycloon bekend dat Bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize, een meerderheidsbelang neemt om zijn duurzaamheidsdoelen sneller te kunnen realiseren. ‘We willen onze CO 2 -uitstoot per pakket terugbrengen naar 0 gram in 2025’, zegt Vincent Weijers, directeur logistiek en operatie bij Bol.com.

Cycloon noemt zichzelf de ‘groene en sociale bezorgexpert’ met koeriers die op hun fiets worden aangedreven door ‘bruine boterhammen’. Niks bestelbusjes met fossiele brandstoffen in een snel groeiende bezorgmarkt die door slecht betaalde ‘flitsbezorgers’ een dubieus imago heeft opgebouwd. ‘Wij willen voor de volgende generaties een schonere wereld achterlaten’, aldus Snoek. ‘En dus bezorgen wij zoveel mogelijk op de fiets.’

Vergelijk Cycloon Post & Fietskoeriers niet met de cowboys in de bezorging. In 2002 opende Eddy te Rietstap het eerste fietskoeriersbedrijf in Zwolle. Als student in Groningen ergerde hij zich fietsend door de binnenstad aan de vele uitlaatgassen; bezorgen moest schoner kunnen. Het idealisme van de oprichter is gebleven. Marieke Snoek spreekt van de ‘mooiste baan ter wereld’.

Ze fietste als koerier 100 tot 150 kilometer per dag, ook als ceo trekt ze het liefst de speciale wielerkleding aan en zet ze haar helm op om pakjes te bezorgen. Snoek: ‘De eerste weken was ik zo moe, dat ik om 7 uur ’s avonds naar bed ging. Ik was elke dag buiten en kreeg zo’n goede conditie!’ En lachend: ‘Ik zal straks zeker ook artikelen van Bol.com bezorgen op de fiets. In mijn hart ben ik een fietskoerier gebleven.’

Arbeidsvoorwaarden fietskoeriers

En dus garandeert Snoek ook fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor haar personeel. ‘Ook onze postbodes werken per uur en worden niet per pakket betaald. Natuurlijk zagen we de markt veranderen, waarbij concurrenten gebruikmaken van zzp’ers. Het is niet altijd een eerlijk speelveld, want zo zijn ze soms goedkoper. Maar onze fietskoeriers zijn in vaste dienst, ze zijn verzekerd en dragen altijd een helm. Ik hoop dat we met die werkwijze een bron van inspiratie kunnen zijn in deze sector.’

Cycloon groeide uit tot een bedrijf met 36 vestigingen in Nederland, met 1.200 medewerkers die bezorgen in meer dan 60 steden en een jaaromzet in 2020 van 30 miljoen euro. In 2018 nam investeerder Wadinko een minderheidsbelang van 33 procent in Cycloon, ook de andere aandeelhouders blijven aan boord.

‘We willen het verschil maken en dat kan alleen door te groeien’, zegt Snoek. ‘Hoe meer we in steden kunnen bezorgen op een duurzame en sociale manier, hoe meer invloed we hebben. Die impact kunnen we met Bol.com nog sneller vergroten. Een groenere bezorgmarkt is nu onze gemeenschappelijke missie en dan op veel grotere schaal.’

Duurzame bezorgmarkt

Bol.com distantieert zich van de omstreden praktijken in de bezorgsector, zegt Weijers. Je kunt de webwinkel ook niet beschuldigen van greenwashing, Bol.com doet zich volgens hem niet groener voor dan het is. ‘24 procent van onze bezorging geschiedt al op de fiets of te voet. Het is een duurzaam model, maar het kan veel beter. Wij maken klimaatneutraal winkelen mogelijk en hebben dezelfde visie als Cycloon. We zijn allebei pioniers en willen het voortouw nemen bij de transformatie naar een duurzame bezorgmarkt.’

Natuurlijk wordt een koelkast nog steeds per auto bezorgd, zegt Weijers. Ook Cycloon heeft een ‘autovloot’ die op groen gas rijdt en er worden steeds meer elektrische auto’s ingezet. Snoek: ‘Elektrisch en rijden op waterstof zal op termijn de norm worden, in de stad is de fiets het snelste en flexibelste vervoermiddel.’ En Weijers: ‘Duurzaam bezorgen vergroot ook de leefbaarheid van een wijk.’