Boeven cashen met voorkennis op crypto-platformen

De handelaren kochten tussen februari 2021 en mei 2022 voor 17,3 miljoen dollar aan munten, kort voor de bekendmaking dat deze munten een notering kregen op een groot handelsplatform. Een dergelijke notering vergroot de mogelijkheid om in de munt te handelen. Dat leidt steevast tot een koersstijging. Kort na bekendmaking werden de munten weer verkocht, met op zijn minst ruim 1,7 miljoen winst. Het is aannemelijk dat die winst nog hoger is, aangezien niet alle transacties te traceren zijn.

Een van de verdachte transacties werd gedaan in augustus 2021, toen in een tijdspanne van zes dagen voor 360 duizend dollar aan Gnosis-munten werden aangekocht. Op de zevende dag kondigde handelsplatform Binance aan handel in de munt mogelijk te maken. Daarna schoot de koers in een uur omhoog van 300 naar 410 dollar. Slechts vier minuten na bekendmaking begon de handelaar de munten weer te verkopen, met een winst van zo’n 140 duizend dollar.

Er zijn al langer sterke aanwijzingen dat er in de digitale markt wordt gehandeld op basis van voorkennis. Aangezien crypto-transacties openbaar blijven, gaan grote of verdachte transacties nooit ongemerkt voorbij. Toch blijkt het ingewikkeld om handel met voorkennis te bewijzen: omdat transacties via anonieme ‘wallets’ worden gedaan, is de identiteit van handelaren zelden te achterhalen.

In de gevallen die door het softwarebedrijf Argus werden bekeken, hebben de handelaren volgens het onderzoek weet van de dag wanneer een munt een notering krijgt op handelsplatformen Coinbase, Binance en FTX. Woordvoerders van de platformen zeggen dat het verboden is om te handelen met voorkennis van koersgevoelige informatie. De oprichter van Binance, Changpeng Zhao, zegt dat de firma een ‘zero-tolerance policy’ heeft. Het vraagt gebruikers om ‘anything suspicious’ te melden bij het bedrijf.