Boete voor laadpaalklever: ‘Je kunt niet verwachten dat iemand gaat wachten tot de auto is opgeladen’

In de vier grote steden stond in maart 2022 52 procent van de elektrische auto’s langer dan twee uur aan de laadpaal zonder te laden. Beeld Joris van Gennip

De zaak waarover het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maandag uitspraak deed, ging over een bezitter van een elektrische auto die bezwaar aantekende tegen een boete wegens ‘laadpaalkleven’. Dat gebeurde in 2020 in Noordwijk, toen een controleur van de gemeente zag dat de auto al twee uur volledig opgeladen aan de paal stond. Omdat de bestuurder had kunnen weten wanneer zijn auto was opgeladen, stelde het hof hem in het ongelijk. In de regel geeft een laadpaal de verwachte laadtijd aan. Ook had de man volgens het hof zelf kunnen inschatten hoe lang het opladen zou duren.

Volgens Harm-Jan Idema, bestuurslid mobiliteit van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), valt het probleem van onnodig bezette laadpalen behoorlijk mee. ‘Dat mensen hun auto een paar dagen lang aan een laadpaal laten staan, komt weinig voor. De meeste mensen laden hun auto ’s nachts op en rijden de volgende ochtend weer weg.’ Dat mensen ook kunnen worden beboet als ze een nacht lang op een laadplek staan, vindt hij onwenselijk. ‘Je kunt niet van een bestuurder verwachten dat die de hele tijd gaat staan wachten tot de auto is opgeladen.’

Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) noemt de boeteregeling ‘onwenselijk en onuitvoerbaar’. Van Biezen: ‘Boetes geven voor te lang laden is heel lastig. Een handhaver kan immers niet zien hoe lang een auto klaar is met laden.’ Ook geeft de laadpaal volgens Van Biezen niet altijd correct weer of de auto nog oplaadt of niet.

Boete kan precedent scheppen

Voor zover Idema weet, is het de eerste keer dat een bestuurder is beboet voor laadpaalkleven. Wel schept de uitspraak van het hof volgens hem een precedent en kunnen boa’s in de toekomst strenger worden. In de vier grote steden stond in maart 52 procent van de elektrische auto’s langer dan twee uur aan de laadpaal zonder te laden. Dat onderzocht Rick Wolbertus voor de Hogeschool van Amsterdam. Die auto’s zouden dus in aanmerking komen voor een boete.

Idema is niet per se tegen het beboeten van laadpaalklevers, maar hij vindt dat bestuurders langer de tijd moeten krijgen om hun auto te verplaatsen. Hij stelt groene parkeerzones voor, waar elektrische auto’s voor een aantal uren of langer aan de laadpaal mogen staan, afhankelijk van de parkeerdrukte in het gebied.

Gemeenten hebben in het verleden geëxperimenteerd met het laten doorlopen van de meter tegen een lager tarief nadat de auto is opgeladen, het zogenoemde laadkleeftarief. Die maatregel is volgens Idema niet effectief. ‘Bestuurders kregen pas aan het einde van de maand de rekening. Bovendien was de rekening bij zakelijke rijders doorgaans niet voor henzelf maar voor het bedrijf.’

Meer dan 16 duizend ‘ontlaadritjes’

Deelautoplatform MyWheels, dat meer dan 1.200 elektrische auto’s verhuurt, kwam vorig jaar met een initiatief om laadpalen niet onnodig lang te bezetten. Klanten ontvangen een kleine vergoeding wanneer ze een opgeladen auto van de laadpaal halen en naar een reguliere parkeerplaats rijden. Gebruikers hebben inmiddels meer dan 16 duizend ‘ontlaadritjes’ gemaakt.

In de toekomst kunnen e-auto’s zich wellicht juist nuttig maken door langer aan de laadpaal te blijven hangen. Op kleine schaal experimenteren bedrijven met ‘slim laden’: accu’s die stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet op het moment dat stroomtekorten dreigen. Door soms stroom te gebruiken en dan weer terug te leveren, houden elektrische auto’s het stroomnet in balans. Het project staat nog in de kinderschoenen.