Boerenacties uitgesteld na gerechtelijk verbod op platleggen distributiecentra

Boeren voeren actie langs de oprit van snelweg A2. Beeld ANP

Hoewel de boeren tijdens de zitting beweerden helemaal nooit van plan te zijn geweest distributiecentra te blokkeren, gaan ze in hoger beroep tegen het vonnis. Het hof verwacht niet dat dit voor het einde van het jaar gaat lukken.

Dinsdag oordeelde de rechter dat de gevolgen van het platleggen van distributiecentra te ernstig zijn en de schade voor de supermarkten te groot. Ook zouden niet alleen supermarkten, maar ook zorginstellingen worden gedupeerd. De voorzieningenrechter vindt bovendien dat de boeren hun wensen eerst in een concreet overleg kenbaar moeten maken aan de supers.

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) spande een kort geding aan, omdat de boeren in een bericht hadden gedreigd de voedselvoorziening kort voor Kerst te zullen platleggen. De advocaat van de radicale groepering FDF betoogde maandag tijdens de zitting dat die opmerking met een knipoog gelezen had moeten worden. Er stond immers een smiley achter. FDF-voorman Van den Oever verklaarde dat hij het bericht stuurde om de boel ‘een beetje op te stoken’.

‘Monddood’

Demonstreren, met enige hinder tot gevolg, is woensdag wel toegestaan, zei persrechter Remco Hoekstra na publicatie van het vonnis. Waarom FDF hiervan geen gebruik wil maken, is onduidelijk. ‘We doen even geen uitlatingen in de pers’, zegt Van den Oever voordat hij de hoorn op de haak gooit.

Maandag bleek uit een gelekt document dat de boeren wel degelijk plannen hadden voor acties bij distributiecentra. Op 45 locaties vroegen ze vergunningen aan voor demonstraties, maar over blokkades wordt in het document niet gerept. De boeren wilden met de acties woensdag een statement maken die moest leiden tot eerlijke handelsvoorwaarden tussen supers en boeren.

In de communicatiekanalen van FDF concludeerden veel boeren dinsdagochtend kort na de uitspraak dat ze ‘monddood’ zijn gemaakt. Zij baseren zich op het vonnis met het verbod op het platleggen van de distributiecentra. Daarin staat niet dat demonstreren met ‘enige hinder’ wel is toegestaan, zoals de persrechter na de uitspraak wel meedeelde in een persverklaring.