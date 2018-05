Boeren zien de noodzaak van verandering in: het is tijd om oog te hebben voor het bevorderen van biodiversiteit

Leuk al die hulp, maar de vogelliefhebbers en boeren als Van Melick zijn de uitzondering; er is meer nodig om een ecologische ramp af te wenden. Het huidige systeem staat dit in de weg, denkt Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut. 'De druk ligt bij de boeren om zo veel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten', zegt hij. 'Bovendien is de grondprijs gestegen en is er een scala aan bedrijven die meer verdienen als de boer meer produceert. Zie hier waarin de boer klem zit.'



Ze hiervoor compenseren kost geld. De huidige subsidies om boeren te paaien hun grond in te leveren voor natuur zijn ontoereikend en gaan vooral op aan kwetsbare (vogel)gebieden. Inspanning van minister Schouten om de miljarden Europese landbouwsubsidies te koppelen aan duurzaam boeren, leiden in andere landen weer tot verzet. En dan is er nog de 'bermfraude', die vorig jaar in de Achterhoekse gemeente Berkelland duidelijk maakte dat de natuur op kosten van de belastingbetaler niet bij iedere boer in goede handen is. Tientallen agrariërs bleken illegaal (kruidenrijke) bermen bij hun land te hebben gevoegd om de productie op te voeren en meer mest te kunnen uitrijden.



FrieslandCampina, de coöperatie waarbij driekwart van de 17 duizend Nederlandse melkveebedrijven is aangesloten, zegt de noodzaak van verandering in te zien. Decennialang heeft de organisatie hoogwaardige melk als goedkoop massaproduct gezien, zonder al te veel oog voor de omgeving.