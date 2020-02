Blokker neemt drastisch besluit en verdwijnt uit België en Luxemburg

De ontmanteling van de Blokker aan de Kleiweg in Rotterdam in 2017. De winkelketen verkeert in financiële problemen en verkoopt daarom zijn Belgische en Luxemburgse vestigingen. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Nog geen jaar nadat de familie Blokker – Els en Ab – de gehele Blokker Holding van de hand deed, krijgt het bedrijf een nieuwe klap te verwerken. Alle 123 filialen in België gaan dicht. De komende maanden bouwt de nieuwe eigenaar die winkels om naar een discountketen die in België moet gaan concurreren met Action.

Blokker worstelt al jaren om te overleven en stapelt verlies op verlies. Zoals veel andere traditionele winkelketens zoekt het bedrijf naar nieuw bestaansrecht. Blokker zit klem tussen concurrentie van enerzijds online giganten als Coolblue en Bol.com en anderzijds discountketens als Action, die tegen bodemprijzen alles verkopen van keukenweegschalen tot regenkapjes. Blokker zelf bleef te lang stilstaan, omringd door veranderingen, en probeert de afgelopen jaren koortsachtig het tij te keren.

Veryuppen

In 2015 probeerde Blokker zichzelf te veryuppen en ging de keten luxe interieurproducten verkopen (aangeprijsd in een reclame met Sex and the City-ster Sarah Jessica Parker): lakens, badhanddoeken, een platenspeler hier en daar. Maar de yuppen kwamen niet in groten getale aanrennen. De veertigers, vijftigers en zestigers die al honderd jaar de belangrijkste klanten waren, zochten vaak elders hun heil. In 2018 kondigde Blokker daarom alweer aan terug te gaan naar de basis: redelijke prijzen, goede kwaliteit, maar vooral een ruim assortiment aan staafmixers, stofzuigers en servies.

Desondanks bleven de steeds donkerder rode cijfers komen. In 2015 schreef het toenmalige Blokker Holding – eigenaar van Blokker, discountketen Big Bazar, Intertoys, (toen nog) Marskramer, Xenos en Leen Bakker – 52 miljoen euro verlies. In 2016 was het verlies 180 miljoen euro. 2017: 344 miljoen, waarvan volgens Blokker 154 miljoen door eenmalige herstructureringskosten. 2018: opnieuw 344 euro verlies, ondanks de verkoop van de keten Marskramer in dat jaar. Een deel van het verlies in 2018 is toe te schrijven aan herstructureringen omtrent de verkoop van Blokker zelf.

In april vorig jaar viel namelijk de ultieme bijl: de familie Blokker verkocht Blokker. Michiel Witteveen, op dat moment hoogste baas van Blokker Holding, kocht het moederbedrijf en veranderde de naam in Mirage Retail Group. Dat bedrijf is nu eigenaar van de Blokkerwinkels, Big Bazar, en Intertoys, dat na een faillissement en een serie verkopen opnieuw is herrezen. De vele andere winkelketens die Blokker Holding in haar vette jaren in handen kreeg – Marskramer, Xenos, Maxi Toys, Leen Bakker, Bart Smit – zijn de afgelopen jaren verkocht of opgedoekt.

Onvermijdelijk

Nu doet Blokker-eigenaar Witteveen ook de Belgische en Luxemburgse Blokkerwinkels van de hand. ‘In de laatste vijf jaren hebben de omzet en resultaten van de Blokkerwinkels in België en Luxemburg door de moeilijke marktomstandigheden in beide landen sterk onder druk gestaan,’ zegt Witteveen in een persbericht. ‘Ondanks vele maatregelen en interventies zijn we er niet in geslaagd om deze ontwikkelingen te keren. Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk en ingrijpende maatregelen waren onvermijdelijk.’

De Blokkerwinkels in België en Luxemburg worden de komende maanden omgebouwd tot een nieuwe discountketen: Mega World. Dat meldt ondernemer Dirk Bron, de nieuwe eigenaar van de Blokkerwinkels. ‘Ik zie goede kansen voor de discountketen in de Belgische markt en verheug mij op de samenwerking met het team van Blokker België. Alle winkels blijven open en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf.’