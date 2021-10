Blijkt nu de tien miljard euro voor de Gasrotonde van Europa over de balk te zijn gegooid?

In 2010, toen het beven van de Groningse aarde nog niet als een groot probleem werd gezien, maar al wel het besef was doorgedrongen dat de Groningse gasvelden niet onuitputtelijk waren, besloot minister Maxime Verhagen van Economische Zaken op Nederlandse bodem een gasrotonde aan te leggen.

Hierdoor zou Nederland de spin in het web worden van de Europese gasinfrastructuur. Russisch en Noors gas zou het land binnenkomen en opgeslagen worden en weer naar andere landen worden doorgevoerd.

Nederland zou een soort hub worden voor het gasleidingnetwerk zoals Schiphol dat was voor de luchtvaart en Rotterdam voor het containervoer. Nederland Distributieland in optima forma. Nederland kreeg een exclusief contract met Gazprom. En bijna tien miljard euro werd geïnvesteerd, in leidingen en compressoren maar ook in gasberging, zoals de opslag van vier miljard kubieke meter aardgas diep onder de grond van het tussen Alkmaar en Bergen gelegen Bergermeer.

Nederland zou op deze wijze voorkomen dat Poetin landen tegen elkaar zou uitspelen als er gastekorten zouden ontstaan. Zolang duurzame energie niet voldoende soelaas zou bieden, zou de gasrotonde zekerheid bieden.

‘De gasrotonde is een op elkaar afgestemd geheel van gasinfrastructuur voor transport, opslag en doorvoer van gas. Hierbij horen ook ondersteunende diensten die een goed werkende, laagdrempelige handel in gas mogelijk maken. Dit verbetert de beschikbaarheid van gas voor gebruikers en zorgt ervoor dat de prijs van gas niet te veel schommelt’, zo werd gezegd.

En nu lijkt de tien miljard over de balk te zijn gegooid. De gasrotonde werkt op het moment suprême niet. In één jaar is de gasprijs vertienvoudigd. Woensdag steeg de gasprijs tot 150 euro per kubieke meter. De bergingen waar de reservevoorraad opgeslagen had moeten liggen, zitten niet vol en en zijn soms zoals die in Bergen maar voor een kwart gevuld.

En spin in het web Nederland staat in zijn hemd. Er wordt met een beschuldigende vinger naar Poetins Gazprom gewezen, maar die komt gewoon zijn leveringsverplichtingen na, hoewel er niets extra’s wordt gedaan. En er worden vele andere structurele en tijdelijke factoren genoemd (sluiting kolen- en kerncentrales, inhaalvraag, een koude zomer), maar uiteindelijk was de gasrotonde juist opgericht om daar een mouw aan te passen.

Bij de oprichting van de gasrotonde in 2010 was niet voorzien dat Nederland al enkele jaren later zou stoppen met het zelf winnen van gas. Maar inmiddels is het al drie jaar geleden dat minister Wiebes dat aankondigde.

Rutte zal nu in Slovenië aan de andere Europese leiders vertellen dat ze hun burgers maar via subsidies of belastingverlagingen moeten helpen in een warm huis de winter door te komen zonder failliet te gaan. Misschien zouden die andere leiders kunnen vragen hoe het zit met de gasrotonde. En anders moet Rutte Groningen maar weer laten beven.