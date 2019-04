Blamage voor ING op aandeelhoudersvergadering

Steen des aanstoot is de megaschikking van 775 miljoen euro die ING vorig jaar trof met het Openbaar Ministerie. Meerdere aandeelhouders hekelden in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ‘t IJ de gebrekkige informatievoorziening rond de witwasaffaire. Vervolgens weigerde ING hier personele consequenties aan te verbinden – ceo Ralph Hamers wilde aanblijven en de problemen aanpakken. Korte tijd later werd alsnog afscheid genomen van de hoogste financiële man, Koos Timmermans. Hadden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge gekregen, dan zouden zij niet langer persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze rommelige gang van zaken.

Gele kaart

‘Je kunt dit vergelijken met een gele kaart door de aandeelhoudersvergadering’, reageert directeur Rients Abma van Eumedion, dat grote institutionele beleggers in Nederland vertegenwoordigt. ‘Wordt die kaart volgend jaar voor de tweede keer getrokken, dan moet de bank zich echt achter de oren krabben en nadenken over personele consequenties.’

‘Dit is echt een hele stevige berisping’, benadrukt directeur Paul Koster van beleggersvereniging VEB, die ook tegenstemde. ‘De top van ING moet nu intern stevig met elkaar in gesprek.’ Een dubbele afwijzing, waarbij zowel de bestuurders als de commissarissen geen decharge verleend krijgen, is in de Nederlandse geschiedenis zelden voorgekomen. Het gebeurde bij Ahold in 2004, na het boekhoudschandaal. Maar toen haalde het supermarktconcern het punt te elfder ure van de agenda van de aandeelhoudersvergadering. Dit om gezichtsverlies te voorkomen.

ING heeft daar opvallend genoeg niet voor gekozen. Koster spreekt dan ook van ‘een matig georkestreerde vergadering’. ‘Het lijkt erop dat ING, net zoals ze vorig jaar te luchtig dachten over de hoogte van de witwasschikking, nu ook weer de onvrede onder de aandeelhouders hebben onderschat.’

Salarisverhoging

ING beleefde een roerig 2018. De bank maakte 4,7 miljard euro winst, maar in publicitair opzicht ging er veel mis. Eerst ontstond er ophef over het voornemen om het salaris van topman Hamers met meer dan 50 procent te verhogen. Dat plan werd schielijk ingetrokken, maar in september barstte opnieuw een storm los naar aanleiding van de witwasschikking. De bank bleek jarenlang te hebben bezuinigd op het toezicht op criminele geldstromen.

Hans Wijers, voorzitter van de raad van commissarissen van ING, sprak woensdag zijn teleurstelling uit over de uitslag van de stemming op de aandeelhoudersvergadering. ING kreeg wel groen licht voor de benoeming van de nieuwe financieel directeur, Tanate Phutrakul. Ook is er opnieuw toestemming om, wanneer de leiding van de bank dat nodig vindt, fors extra aandelen uit te geven. Dat geld kan gebruikt worden voor overnames.

Vorige week meldde het Duitse Manager Magazin op basis van anonieme bronnen dat ING aast op het grote Commerzbank. De Nederlanders zouden zelfs beloofd hebben hun hoofdkantoor naar Frankfurt te verhuizen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering weigerde de top van ING in te gaan op vragen over de overnamegeruchten.