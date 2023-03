BKR constateert minder mensen met betalingsachterstand

Winkelend publiek op de Rotterdamse Lijnbaan. Beeld ANP

De instantie vermoedt dat dit komt omdat mensen tijdens de coronacrisis een betaalpauze konden inlassen op hun hypotheek en omdat de naweeën van de economische crisis sinds 2019 voorbij zijn.

Het aantal kredieten met een betalingsachterstand daalde in de loop van 2022 van 667 duizend naar 619 duizend. Dit zijn bijvoorbeeld hypotheken en leningen. Dat aantal staat niet gelijk aan het aantal mensen met een betalingsachterstand: dat bedroeg eind 2022 namelijk 439 duizend. Volgens het BKR betekent dit ‘dat er een groep is van enige tienduizenden mensen die kampen met meerdere achterstanden’.

Toch was er ook een groep waar het aantal betalingsachterstanden juist toenam, vergeleken met het aantal lopende leningen. Dat geldt voor mensen in de leeftijd tot 30 jaar. Vorig jaar waren er 73 duizend jongeren met een betalingsachterstand op een lening of ander soort krediet.

Financieel kwetsbaarder

Productmanager Gert Jaap Mooij van het BKR denkt dat dit komt omdat jongeren financieel kwetsbaarder zijn. ‘In deze groep komen veel tijdelijke arbeidscontracten voor. Dit vergroot de kans op een betalingsachterstand.’ Ook geven jongeren volgens hem sneller geld uit en sparen zij minder dan mensen die ouder zijn. Het BKR adviseert nader onderzoek naar de achterstanden bij jongeren.

Het aantal persoonlijke leningen is volgens het BKR vorig jaar ook afgenomen, net als het aantal mensen met een schuldregeling. Zo stonden eind vorig jaar 11,7 miljoen leningen geregistreerd bij het BKR, een jaar eerder was dat nog 12,3 miljoen. Mooij denkt dat dit komt omdat mensen sinds de coronapandemie meer zijn gaan sparen en omdat ze afwachten door de oorlog in Oekraïne en de gestegen rentes.