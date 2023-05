Bitcoin wordt betaaloptie in vorstendom Liechtenstein

Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein. Beeld Getty Images

Risch, die ook minister van Finan­ciën van het Alpenland is, gaf geen tijdstermijn aan, maar zei wel dat ‘een betalingsoptie voor de bitcoin eraan komt’. Hij stelde verder dat Liechtenstein ook van plan is om deposito’s in bitcoins te aanvaarden. Die worden dan onmiddellijk ingeruild voor de Zwitserse frank, de officiële munt van het staatje tussen Zwitserland en Oostenrijk.

Verder meldde Risch dat het land openstaat om financiële overheidsmiddelen in bitcoins te investeren, maar dat de risico’s nu nog te groot zijn. In september 2021 voerde El Salvador als eerste land ter wereld bitcoin in als officieel betaalmiddel. Op de aankoop van de digitale munt werden tientallen miljoen euro’s aan verlies geleden.