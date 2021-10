Bitcoin nadert record dankzij beursfonds dat crypto’s mainstream moet maken

Het eerste fonds met de bitcoin als graadmeter, heeft toegang gekregen tot de New Yorkse beurs. Beeld REUTERS

Het beursdebuut van de ‘Bitcoin Strategy ETF’ van de Amerikaanse vermogensbeheerder ProShares wordt alom gezien als een belangrijke stap in de legitimering van de digitale munt, die bij toezichthouders nog altijd tot veel zorgen leidt. De Amerikaanse beurswaakhond SEC, waarvan de baas Gary Gensler de wereld van cryptovaluta onlangs nog vergeleek met de wetteloosheid van het Wilde Westen, had tot dinsdag een stokje kunnen steken voor het bitcoin-fonds, maar heeft dit niet gedaan.

In afwachting van het debuut steeg de bitcoin in enkele weken tijd tot een waarde van 62 duizend dollar, dicht bij het record van april, toen de bitcoin tegen de 65 duizend dollar noteerde, oftewel bijna 56 duizend euro. De maanden na het record verloor de grillige cryptomunt bijna de helft van zijn waarde, sinds eind juli is de weg naar boven weer ingezet.

‘Dit is een nieuwe stap in het toegankelijk maken van de bitcoin’, ziet ING-econoom en cryptospecialist Teunis Brosens. ‘Het betekent dat meer partijen kunnen investeren in bitcoins, of althans: in een fonds dat bitcoins volgt.’

Indexvolgers

ETF’s, oftewel op de aandelenbeurs verhandelbare fondsen, volgen een index – denk aan beursgraadmeters als de AEX of de Dow Jones – en staan daarom ook wel te boek als indextrackers of indexvolgers. Ze kunnen ook juist een mandje met beleggingen in een specifieke sector of regio volgen, bijvoorbeeld met aandelen in oliebedrijven, of pak ’m beet Chinese techbedrijven. De langverwachte bitcoin-ETF van ProShares volgt de prijs van bitcoin-termijncontracten zoals die verhandeld worden op de Chicago Mercantile Exchange, ’s werelds grootste derivatenbeurs.

Het is dankzij deze carambole – beleggers in de ETF steken hun geld dus niet direct in bitcoins, maar indirect, via de band van termijncontracten in bitcoins – dat het beleggingsvehikel van ProShares door de beugel kan bij de Securities and Exchange Commission (SEC). In tegenstelling tot bitcoins vallen de termijncontracten van de Chicago Mercantile Exchange wel onder het toezicht van de beurswaakhond.

‘Wij geloven dat een massa beleggers reikhalzend heeft uitgekeken naar de lancering van een aan bitcoins gekoppelde ETF’, zei ProShares-baas Michael L. Sapir maandag in een verklaring. In de ogen van Sapir maakt het beleggingsvehikel van ProShares de bitcoin toegankelijk voor investeerders die wel willen profiteren van de populariteit van de munt, maar die zelf hun vingers liever niet branden aan cryptovaluta, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hackers met hun digitale poet aan de haal gaan, of dat ze door het gebrek aan toezicht te veel risico lopen.

Grondleggers

En zo staan acht jaar nadat de tweelingbroers en mede-Facebook-grondleggers Tyler en Cameron Winklevoss vergeefs probeerden de eerste ETF voor bitcoins te lanceren nu eindelijk de deuren open voor meer Amerikaanse bitcoin-beleggingsfondsen. Komende weken zullen naar verwachting nog zeker drie concurrerende ETF’s hun debuut maken.

Brosens ziet voor- en nadelen aan de bitcoin-fondsen. ‘Het risico van cryptovaluta is dat ze onstabiel zijn, en dat geldt ook voor deze ETF’s. Daar komt bij dat je een vergoeding moet betalen aan ProShares, dus in tegenstelling tot wanneer je zelf in bitcoins handelt blijft er wat geld aan de strijkstok hangen. Bovendien hebben de termijncontracten waarop de ETF van ProShares gebaseerd is een vervaldatum. Dit betekent dat het fonds steeds weer nieuwe termijncontracten moet kopen, wat door prijsschommelingen net ongunstig kan uitpakken.’

‘Het grote voordeel is dat de ETF, in tegenstelling tot bitcoins, onder het toezicht van de Amerikaanse beurswaakhond valt. Een garantie tegen manipulatie biedt dit niet, maar als het gebeurt, gaat de SEC erachteraan.’