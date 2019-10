Binnenkort op de weg: zelfrijdende robottaxi’s zonder reservemens achter het stuur

De zelfrijdende taxi van Waymo in Phoenix, binnenkort ook zonder reservechauffeur. Beeld AP

Waymo (eerder bekend als het Google self-driving project) experimenteert al ruim een decennium met zelfrijdende personenwagens en voert sinds 2017 ritjes met autonome auto’s uit in enkele buitenwijken van de stad. Maar tot nu toe zat er een mens achter het stuur, die kon ingrijpen als het mis ging. Kennelijk heeft Waymo nu zo veel vertrouwen in zijn robottaxi’s dat het bedrijf betaalde ritten durft uit te voeren zonder reservechauffeur.

Het voordeel voor de klant, aldus de e-mail: u hebt de auto binnenkort mogelijk helemaal voor uzelf. Volgens Waymo hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken en is dit ‘slechts de volgende stap op weg naar volledig zelfstandig rijdend vervoer’. De dienst is overigens voorbehouden aan een select groepje geïnteresseerden, dat heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen robotvervoer en dat heeft beloofd niets over het project naar buiten te brengen. Iedereen die een taxi bestelt, krijgt van tevoren via de app een seintje als er niemand achter het stuur zit.

Waymo kreeg al eerder toestemming voor betaalde taxidiensten zonder chauffeur, maar liet voor de zekerheid een mens van vlees en bloed achter het stuur plaatsnemen. Nu is ook de mens overbodig, althans in deze paar buitenwijken van Phoenix.

Wanneer de auto’s-zonder-menselijke-bestuurder gaan rijden, is nog niet duidelijk. Evenmin hoeveel robottaxi’s Waymo op de weg zet. Wel blijft het werkgebied beperkt tot Phoenix, met overzichtelijke straten, doorgaans lekker weer en beperkt verkeer. Deze week kondigde Waymo aan ook in Los Angeles te beginnen met tests. Een zelfrijdende taxidienst is voor het veel drukkere verkeer in de binnenstad van Los Angeles overigens nog niet aangekondigd, maar het laat zien dat Waymo vaart wil maken met zijn zelfstandig rijdende auto’s.

Opmerkelijk: vorige maand verlaagden analisten van Morgan Stanley de geschatte waarde van het concern met bijna 40 procent omdat zelfrijdende voertuigen veel langer op zich lieten wachten dan gedacht. Waymo is nu nog 105 miljard dollar (95 miljard euro) waard, denken de analisten, waar ze eerder uitgingen van 175 miljard. ‘We hebben vooral onderschat hoelang de toezichthouders aan boord moeten blijven’, schreven ze. Zolang de robotbabysitter nodig is, is het lastig de taxidienst winstgevend te maken.

Volgens veel experts zal het nog lang duren voor zelfrijdende taxi’s de oceaan zullen oversteken en in de steden van het Europese continent neerstrijken. Het verkeer en de straten zijn hier veel complexer dan in Phoenix en het weer is vaak minder goed. Om over anarchistische fietsers nog maar te zwijgen.