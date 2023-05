Bijstandsgezinnen in Tilburg krijgen vanaf 2024 ‘gewoon geld’ zonder voorwaarden

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah is pleitbezorger van het extra geld voor bijstandsgezinnen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Wat doet het met je als je dankzij zo’n extra bedrag niet langer hoeft te overleven en de stress afneemt?’, zegt Esmah Lahlah, wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling in Tilburg.

Tilburg is na Zaanstad de tweede gemeente die voor een andere vorm van armoedepolitiek kiest. ‘Wij vertrouwen erop dat mensen zelf goed weten hoe ze die 150 euro het beste kunnen besteden’, zegt Bas Pieck, programmaleider bij Kansfonds in een persbericht. ‘Ons initiatief gaat uit van een fundamenteel andere kijk op en aanpak van armoede.’

Perspectief bieden

Armoede is geen gevolg van slecht budgetteren, aldus Kansfonds. Zeker mensen met een uitkering zijn als gevolg van de inflatie en de hoge energieprijzen in financiële problemen geraakt. Maakt geld gelukkig? ‘Dat is de vraag’, zegt de Tilburgse wethouder Lahlah, ‘We zoeken als gemeente altijd naar vormen van ondersteuning voor gezinnen die in armoede leven. De inzet is vooral het bieden van perspectief. Dit onderzoek kan niet alleen ons, maar ook de overheid nieuwe inzichten geven over bestaanszekerheid.’

De komende twee jaar wil Lahlah in samenwerking met Kansfonds en de Hogeschool voor Amsterdam onderzoeken in hoeverre het maandelijkse douceurtje bijdraagt aan meer welzijn. ‘Internationaal zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van meer geld op gezondheid, de ontwikkeling van kinderen en de arbeidsparticipatie. Maar in Nederland hebben we dat nooit op die manier vormgegeven.’

Bestaanszekerheid voor iedereen

De giften worden gefinancierd door Samen Kansrijk en Gezond, een programma van stichting FNO, en Kansfonds. Is het geen overheidstaak om mensen in nood te ondersteunen, zoals met het energieplafond? ‘Inkomenspolitiek is voorbehouden aan de regering’, aldus Lahlah. ‘Ik heb dan ook al gelobbyd in Den Haag voor een structurele verhoging van het minimumloon en de bijstand om mensen financieel onafhankelijker te maken. Ik geloof in bestaanszekerheid voor iedereen, idealiter via werk.’

Zowel de selectie van de gezinnen met een kind en een bijstandsuitkering als de uitvoering van de pilot ligt bij Kansfonds en de Hogeschool van Amsterdam. Lahlah is niet bang voor ongelijkheid tussen inwoners van Tilburg die van de bijstand leven. ‘De reguliere dienstverlening blijft gelijk. We willen de komende twee jaar het effect meten van deze interventie. Ik hoop dat mensen door deze gift hun leven structureel anders kunnen inrichten. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.’