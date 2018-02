Bijna de helft van 'bitcoinbeursgangen' is mislukt - toezichthouders waarschuwen voor frauderisico

Afgezet tegen het slagingspercentage van gewone beursgangen of investeringsrondes lijken ico's het helemaal niet zo slecht te doen

Afgezet tegen het slagingspercentage van gewone beursgangen of investeringsrondes lijken ico's het helemaal niet zo slecht te doen. Universitair docent Shikhar Ghosh van de Harvard Business School kwam in 2012 tot de conclusie dat investeerders nooit iets terugzien van driekwart van de bedrijven waarin ze hun geld steken. Van alle Amerikaanse bedrijven die in een jaar worden opgezet, sneuvelt 20 procent al in het eerste jaar van zijn bestaan, valt op te maken uit statistieken van het ministerie van Werkgelegenheid in de VS.



Het probleem, zeggen analisten, is dat veel ico's niet eens een product wisten te ontwikkelen. Bovendien leken sommige al helemaal niet van plan om een tegenprestatie te leveren, maar waren opgezet om de benen te nemen zodra de buit binnen was. Toezichthouders waarschuwen al een tijdje voor het risico op fraude.