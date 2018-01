Bijna alle treinen rijden volgens NS weer volgens dienstregeling

Reizigers wordt geadviseerd op stations te letten op de omroepberichten. 'Wij verwachten dat over de hele dag gemiddeld negen van de tien treinen zullen kunnen rijden', aldus een woordvoerder van de NS.



Wel denkt het bedrijf dat de gevolgen van de problemen in de ochtend groter kunnen zijn dan later op de dag. Na de reparaties aan het spoor moesten de treinen donderdag weer naar de plek rijden waar ze moeten staan. Omdat dat niet in alle gevallen zou lukken, aldus de NS, zal de dienstregeling vooral in de ochtend nog last ondervinden.



Op donderdag lag het treinverkeer stil als gevolg van de storm. De hinder duurde vanaf de ochtend vrijwel de hele dag in nagenoeg het hele land. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de NS met bussen in plaats van nachtnettreinen. De NS zei donderdagavond te verwachten dat iedereen op de stations alsnog op zijn bestemming zou komen nadat er op steeds meer trajecten treinen begonnen te rijden. 'Voor sommige reizigers betekent dit langere reistijd, extra overstappen of omreizen', aldus een woordvoerder.