Bijltjesdag na ‘totale chaos’ bij Just Eat Takeaway, bestuurder op non-actief om grensoverschrijdend gedrag

Een totale revolte van de aandeelhouders tegen het moederbedrijf van Thuisbezorgd werd het woensdag niet in het Amsterdamse Bimhuis. Ondanks felle kritiek van de Amerikaanse activistische aandeelhouder Cat Rock Capital en beleggersvereniging VEB op het beleid van Just Eat Takeaway (JET) werd topman Jitse Groen met 98,6 procent van de stemmen herkozen. Ruim 22 procent van de aandeelhouders stemde tegen financieel directeur Brent Wissink, terwijl een herbenoeming doorgaans een hamerstuk is. ‘Dat is toch een symbolische tik op de vingers’, zegt Eric van den Hudding van VEB.

Cat Rock Capital had de aandeelhouders vorige maand al opgeroepen om de herbenoemingen van Nühn en Wissink te blokkeren. Cat Rock-eigenaar Alex Captain houdt het gehele managementteam van JET inclusief oprichter Groen verantwoordelijk voor het ‘zwaar onderpresteren’ in 2021. Captain eiste dat de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub een jaar na de overname door JET weer zou worden verkocht.

Vorige maand ging Groen schoorvoetend akkoord door Grubhub, na een eerdere weigering, alsnog in de etalage te zetten. Volgens Cat Rock en de VEB heeft de directie haar geloofwaardigheid verloren. President-commissaris Nühn besloot het verdict van de aandeelhouders niet af te wachten en maakte woensdag vóór de vergadering bekend dat hij zich niet herkiesbaar stelde. ‘Er was veel kritiek op mij. We hebben ook de steun van de aandeelhouders nodig. Het beste besluit dat ik nu kan nemen, is me niet herkiesbaar te stellen.’

Pijnlijke aftocht

Nog pijnlijker is de aftocht van operationeel directeur Gerbig, die zich tijdens een evenement van Just Eat Takeaway schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. In het kader van het zogeheten ‘speak-up beleid’ bij JET zei Nühn de klacht over de misdragingen van Gerbig ‘uiterst serieus’ te nemen, zonder een oordeel te kunnen vellen. De 39-jarige Duitser is hangende het onderzoek geschorst.

Nühn sprak van een ‘rollercoaster’. Gerbig zegt volledig mee te werken aan het onderzoek en JET sluit zijn terugkeer niet uit. Voorlopig wordt Gerbig vervangen door Corinne Vigreux, mede-oprichter van TomTom.

Analist Nico Inberg van Deaandeelhouder.nl verbaast zich over de timing van de bericht. Werden Nühn en Gerbig geofferd om anderen uit de wind te houden? ‘De aandeelhouders konden denken: als we nu ook de financieel directeur nog wegstemmen, blijft er niemand over. JET kon de klacht tegen Gerbig onmogelijk verzwijgen vóór de stemming. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar die geeft aan dat het een totale chaos is bij Just Eat Takeaway.’

Stroperig beleid

Alex Captain van Cat Rock hekelde het stroperige beleid van de JET-top. ‘We drongen er in oktober al op aan om Grubhub te verkopen. Waarom heeft de directie er 259 dagen over gedaan om akkoord te gaan met ons voorstel? Ondertussen hebben de aandelen Just Eat Takeaway 65 procent van hun waarde verloren en staat Grubhub fors in de min. Jullie deden niks en lieten het gebeuren.’

Met ingehouden woede trachtte topman Jitse Groen de beschuldigingen van Captain te pareren door te wijzen op de successen van Just Eat Takeaway in Canada en Europa. ‘Het is een gefabriceerd verhaal van Cat Rock.’ Captain omschreef zichzelf lachend als ‘rebellerende en liefhebbende’ aandeelhouder. ‘Ook dit jaar wordt 500 miljoen euro verbrand’, hield hij Groen voor. Volgens Cat Rock moet het bedrijf terugkeren naar zijn roots en zich concentreren op de activiteiten in Europa.

Maar ook met het voorgenomen afscheid van de Amerikaanse markt heeft topman Groen het vertrouwen in Just Eat Takeaway nog lang niet hersteld. Het aandeel daalde woensdag in Amsterdam fors, met bijna 10 procent. VEB-vertegenwoordiger Van den Hudding: ‘Geen woorden maar daden, die slogan missen de beleggers bij Just Eat Takeaway.’ Nico Inberg van Deaandeelhouder.nl: ‘Het lijkt erop dat Jitse Groen de regie totaal heeft verloren. Hij wilde het vertrouwen herstellen, maar het tegendeel is gebeurd.’