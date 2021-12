Bijenkorf krijgt mogelijk een nieuwe Thaise eigenaar

De Bijenkorf in Eindhoven is een van de zeven nog bestaande filialen. Beeld Marcel van den Bergh/VK

De zeven resterende warenhuizen van de Bijenkorf wacht een Thaise make-over. De familie Chirathivat, een van de twintig rijkste families in Azië, zou een deal hebben gesloten over de aankoop van het warenhuisconcern Selfridges, waaronder de Bijenkorf valt.

Het is bekend dat het Thaise Central Group uitbreiding zoekt in Europa. De warenhuizen onder de paraplu van Selfridges passen perfect bij de huidige warenhuizen voor de welgestelde elite en rijke toeristen die Central Group heeft in Europa. Hiertoe behoren onder meer La Rinascente, een Italiaans warenhuisconcern met filialen in onder meer Rome, Milaan, Turijn en Florence.

Ook het warenhuis Illum in Kopenhagen en het Duitse KaDeWe (Kaufhaus des Westens) zijn al eigendom van het Thaise familiebedrijf. Dat laatste warenhuis, dat nu wordt gerenoveerd naar een ontwerp van de Nederlandse architect Rem Koolhaas, is een van de paradepaardjes van Central Group.

Het nieuws werd donderdag gemeld door de Britse krant The Times en persbureau Bloomberg. De transactie moet nog voor het einde van het jaar worden voltooid. Onduidelijk is of de familie Chirathivat samenwerkt met een private-equitybedrijf. Noch Selfridges, noch Central Group wil commentaar geven.

Selfridges kwam tien jaar geleden in handen van de Canadese familie Weston. De erfgenamen van de in april overleden pater familias W. Galen Weston willen er al enige tijd vanaf. Behalve de Bijenkorf en Selfridges in Londen behoren Brown Thomas Arnotts in Ierland en Holt Renfrew in Canada tot de warenhuizen die in Thaise handen komen.

Winkel in Bangkok

De huidige ceo Tos Chirathivat zei eerder dat hij voor Europese warenhuizen – in tegenstelling tot die in de VS – mogelijkheden ziet voor verdere modernisering en stroomlijning. Tos Chirathivat is de kleinzoon van de oprichter Tiang Chirathivat, een Chinese immigrant die in 1927 met een winkel in Bangkok begon. Diens zoon Samrit opende in 1956 het eerste warenhuis en maakte er een internationale gigant van. Hij was de eerste die bekende westerse cosmeticamerken in Thailand ging verkopen.

Tos Chirathivat, die met zijn familieleden op een eigen compound woont van 12 villa’s in Bangkok, heeft sinds 2013 de leiding. ‘Toen ik klein was, leek ik niet in de wieg gelegd voor zakenman. Ik was een stil en verlegen jongetje. En ik was ook nog een van de jongsten van de derde generatie’, zei hij in een interview met de Bangkok Post. Op zijn 14de vroeg hij zijn vader of hij in de VS verder mocht leren. Hij koos voor kunsten en wetenschap. ‘Ik ben goed in rekenen. Sommigen zeggen dat mijn hersenen werken als een computer. Maar ik houd ook van ontwerpen. Het mooiste lijkt mij een auto te kunnen ontwerpen, zoiets als een Porsche of een BMW.’

Conglomeraat

Maar de familie wilde hem als de nieuwe leider van het familiebedrijf. En hij toonde meteen moed. Tijdens de politieke onrust en staatsgreep in Thailand in 2014 opende hij onder de naam Central Embassy in Bangkok een enorme nieuwe shoppingmall met winkels van Prada, Gucci en Hermès.

Hij breidde het winkelconglomeraat verder uit tot een bloeiend bedrijf dat behalve 100 warenhuizen inmiddels ook bijna 4.000 modezaken, boekwinkels, hotels en restaurants omvat. Dankzij de opening van twee warenhuizen in China wordt nu bij elkaar 30 procent van de totale omzet buiten Thailand behaald. Met het Chinese JD Group is ook een enorm e-commerce bedrijf van grond getild. Vorig jaar bracht de familie nog een van de takken, onder de naam Central Retail, naar de beurs. Daarmee werd geld binnengehaald voor versterking van de oorlogskas voor overnames in Aziatische landen als Vietnam en ook in Europa.

De Bijenkorf heeft het door de coronapandemie niet gemakkelijk gehad. Toeristen die met name voor de vestiging in Amsterdam tot de belangrijkste klanten horen, zijn sindsdien weg gebleven. Daarnaast was de winkel vanwege de lockdown lange tijd helemaal gesloten.